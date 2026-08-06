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Una histórica avícola frena la producción por un mes en medio de la crisis de Milei

La principal avícola del país mantendrá paralizada durante un mes su planta Avex de Río Cuarto por falta de insumos, mientras busca reestructurar una fuerte deuda.

06 de agosto, 2026 | 14.10
Avícola y Javier Milei

La avícola más importante del país vive un duro momento en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y tiene conflictos en casi todas sus fábricas. En ese contexto, paralizó la planta de Córdoba, afectando a 350 trabajadores.

Granja Tres Arroyos decidió extender el cierre de su planta Avex, ubicada en Río Cuarto, que permanecerá cerrada durante un mes, en medio de la búsqueda de reestructuración de deudas que afronta la compañía.

La empresa, que supo procesar cerca de 760.000 aves por día y consolidarse como líder del sector, atraviesa una delicada situación financiera que la obligó a reducir su producción, desprenderse de activos y negociar una reestructuración de su deuda para intentar sostener sus operaciones.

Un mes sin producción en Río Cuarto

La planta Avex permanecerá cerrada al menos hasta completar un mes de inactividad. Lo que inicialmente había sido anunciado como una parada técnica de dos semanas se extendió otros 15 días debido a la falta de insumos necesarios para mantener la producción.

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Como consecuencia, los 350 empleados fueron enviados a vacaciones forzosas mientras persiste la incertidumbre sobre cuándo volverá a funcionar el establecimiento. El conflicto ya no se limita a Córdoba. La situación de Granja Tres Arroyos afecta a distintas plantas distribuidas en varias provincias.

En Pilar, la planta Pinazo mantiene suspendido a todo su personal durante agosto. En Esteban Echeverría, la unidad Wade II —ex Cresta Roja— permanece paralizada por reclamos salariales y demoras en el pago de haberes. En tanto, la planta Wade I, en Ezeiza, trabaja con una capacidad muy reducida, mientras que el establecimiento La China, en Entre Ríos, permanece cerrado desde mayo.

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Reestructuración de una deuda millonaria

Detrás del freno productivo aparece una compleja situación financiera. La empresa negocia la reestructuración de una deuda de US$ 350,9 millones junto a la banca de inversión Valo. La propuesta contempla una quita de hasta el 75% del capital adeudado y un plan de pagos con un plazo de siete años.

En paralelo, la compañía comenzó a desprenderse de activos para obtener liquidez. Este año concretó la venta de la planta Avex mediante un contrato de alquiler con opción de recompra y también puso en venta otros cinco bienes considerados no estratégicos. El objetivo es recuperar el nivel de producción, que cayó desde unas 760.000 aves diarias hasta alrededor de 200.000. Además, apuestan a que la Comisión Europea vuelva a habilitar las exportaciones argentinas de carne aviar fresca a partir del 17 de agosto.

La firma mantiene conflictos en distintos puntos del país.

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