La crisis económica que vive el país por las medidas del gobierno libertario de Javier Milei se cobró nuevas víctimas. Una histórica fábrica de productos de limpieza despidió a más de 20 trabajadores y lo atribuyó a la caída de la producción y las ventas.

Se trata de la empresa Valot S.A., fabricante de productos para baños, la cual realizó un fuerte recorte de personal en su planta de Quilmes en las últimas dos semanas.

Nicolás, uno de los despedidos, relató al medio Data Gremial que el ajuste alcanzó a distintos sectores de la fábrica y aseguró que la reducción de la actividad era evidente desde hacía varios meses. "Hubo un recorte brutal en la empresa. Echaron a más de 20 operarios en dos semanas, yo entre ellos", afirmó.

La empresa atribuye la medida a la caída de la demanda

La desvinculación fue comunicada mediante una carta documento en la que la empresa invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla despidos por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. En ese documento, Valot sostuvo que atraviesa una compleja situación económica y financiera como consecuencia de la retracción del mercado.

Entre las causas mencionó la caída de la demanda, la disminución del volumen de ventas, la retracción de la comercialización y el incremento de los costos financieros, factores que, según explicó, afectaron su capacidad para sostener los actuales niveles de producción y empleo.

La firma también señaló que implementó distintas medidas para intentar revertir la situación, como la optimización de procesos, la revisión de compras y la búsqueda de nuevos canales comerciales, aunque aseguró que esos esfuerzos no alcanzaron para evitar la reducción de personal.

Por su parte, el trabajador despedido aseguró que el ajuste era previsible porque la actividad de la planta se había reducido de manera sostenida. Según relató, durante las semanas previas ya se habían producido despidos en distintos sectores y, al momento de recibir su carta documento, la empresa continuaba entregando nuevas notificaciones de desvinculación.

Pese a haber perdido su empleo, aclaró que no responsabiliza a la compañía por la decisión: "No culpo a la empresa porque con ellos estoy muy agradecido. Mi bronca es con el proyecto de país que destruye a la industria". En esa línea, sostuvo que la reducción de personal era una consecuencia directa del desplome del mercado interno. "Hoy no queda otra que aceptar rápido lo que pasó y tratar de salir a buscar algo lo más pronto posible en una realidad cada vez más difícil", cerró.