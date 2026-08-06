Alphabet busca 25.000 millones de dólares con otra emisión de bonos, según una fuente

Alphabet pretende ​levantar entre 20.000 millones y 25.000 millones de dólares con una nueva emisión de bonos en Estados Unidos, dijo ‌el jueves una fuente familiarizada ‌con el asunto, semanas después de que las previsiones de inversión de capital del gigante tecnológico para 2026 desencadenaron una fuerte ola de ventas de las acciones.

Alphabet está ofreciendo bonos en hasta diez tramos, según un documento presentado ante las autoridades reguladoras. Los plazos de vencimiento de los bonos oscilan entre los ​dos y los 40 ⁠años, según Bloomberg News, que fue la primera en informar ‌sobre el volumen de la emisión.

Reuters no pudo ⁠verificar de inmediato los detalles sobre ⁠los plazos de vencimiento. Alphabet no hizo comentarios sobre el volumen de la emisión ni los plazos.

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La emisión de deuda es la más ⁠reciente de una serie de medidas adoptadas por los ​gigantes tecnológicos para financiar sus costosos gastos ‌en inteligencia artificial, lo que supone ‌un cambio de estrategia para estas empresas, que normalmente han ⁠recurrido a sus grandes reservas de efectivo para financiar sus inversiones.

Los llamados hiperescaladores, Amazon, Alphabet, Meta y Oracle, emitieron hasta el 7 de julio bonos por valor de unos 194.000 millones ​de dólares ‌en 2026, lo que supone un aumento del 79% respecto de los aproximadamente 108.000 millones de dólares de 2025, reveló el mes pasado un análisis de Reuters basado en datos de LSEG.

Se prevé que las grandes tecnológicas ⁠gasten más de 730.000 millones de dólares este año, principalmente en IA, y este enorme desembolso ya está ejerciendo presión sobre los flujos de caja. A finales de julio, Alphabet reportó por primera vez en su historia un flujo de caja libre negativo en su informe del segundo trimestre.

Además, revisó al alza su previsión de gasto de ‌capital anual por segunda vez este año, lo que avivó los temores sobre el ritmo de rentabilidad de sus inversiones en IA, especialmente debido a la creciente preocupación por los retrasos en su modelo insignia de IA.

Alphabet anunció en junio una captación de 80.000 ‌millones de dólares mediante emisiones de acciones, incluida una inversión de Berkshire Hathaway, y posteriormente aumentó el volumen de la emisión a casi 85.000 ‌millones de dólares ⁠debido al fuerte interés de los inversores.

La empresa también ha emitido bonos en yenes japoneses, francos suizos ​y libras esterlinas, incluido un bono a 100 años, algo poco habitual, a principios de este año.

Con información de Reuters