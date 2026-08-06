Cuándo terminan las clases 2026 en CABA: así es el calendario escolar

Después del receso de invierno, el calendario escolar 2026 encara su última etapa. En la Ciudad de Buenos Aires, las clases terminarán el viernes 18 de diciembre de 2026, de acuerdo al cronograma definido para la mayoría de las jurisdicciones del país. La fecha marca el cierre del período lectivo regular y da paso al receso de verano.

El calendario no es idéntico en todo el país. Si bien existe un piso federal de 190 días de clases efectivos, acordado en el ámbito del Consejo Federal de Educación, cada jurisdicción establece su propio cronograma. Por eso, mientras CABA finalizará las clases el 18 de diciembre, la Provincia de Buenos Aires y Mendoza lo harán el 22, y La Pampa extenderá el ciclo hasta el 23.

Cuándo terminan las clases 2026 en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ciclo lectivo 2026 finalizará el viernes 18 de diciembre. Esa será la última jornada correspondiente al dictado ordinario de clases y, para la mayoría de los estudiantes, marcará el comienzo de las vacaciones de verano.

La fecha ubica a CABA dentro del grupo mayoritario de jurisdicciones que cerrarán el ciclo el 18 de diciembre. También ese día terminarán las clases en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

El dato resulta especialmente relevante para las familias que organizan viajes o actividades para el verano: el último día de clases en CABA será el viernes 18 de diciembre de 2026, por lo que el receso comenzará formalmente a partir del día siguiente.

El calendario escolar 2026: cuándo termina cada provincia

El cierre del ciclo lectivo será escalonado y mostrará diferencias entre las distintas jurisdicciones. El cronograma nacional queda distribuido de la siguiente manera:

Miércoles 17 de diciembre

Formosa.

Viernes 18 de diciembre

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Catamarca.

Chaco.

Chubut.

Córdoba.

Corrientes.

Entre Ríos.

Jujuy.

La Rioja.

Misiones.

Neuquén.

Río Negro.

Salta.

San Juan.

San Luis.

Santa Cruz.

Santa Fe.

Santiago del Estero.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Tucumán.

Salón de clases.

Martes 22 de diciembre

Provincia de Buenos Aires.

Mendoza.

Miércoles 23 de diciembre

La Pampa.

De esta manera, 20 de las 24 jurisdicciones finalizarán el período lectivo regular el viernes 18 de diciembre, mientras que otras cuatro extenderán las clases algunos días más.

La diferencia también permite ver por qué no existe una única fecha nacional de finalización de clases. El sistema educativo argentino combina lineamientos federales con decisiones propias de cada jurisdicción, que adapta su calendario de acuerdo con su organización institucional y las particularidades de cada territorio.

Cuándo empiezan las vacaciones de verano 2026-2027

Una vez finalizado el período de clases ordinarias, comienza el receso de verano para la comunidad educativa. Para la mayoría de los alumnos, las vacaciones empezarán después de la última jornada establecida por su jurisdicción.

Pero el final del dictado regular no significa el cierre de toda actividad escolar. Los estudiantes que necesiten intensificar aprendizajes, recibir acompañamiento pedagógico o rendir materias pendientes pueden tener que concurrir durante jornadas posteriores para completar sus trayectorias educativas.

Por eso, para las familias, la fecha de finalización del ciclo lectivo debe diferenciarse de la fecha en la que termina cualquier obligación escolar individual. El 18 de diciembre de 2026 será el último día de clases en CABA, mientras que algunos estudiantes podrían continuar asistiendo a instancias de apoyo, recuperación o evaluación según su situación académica.