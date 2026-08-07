Qué serie de acción ver en Netflix este fin de semana del sábado 8 y domingo 9 de agosto 2026

El catálogo de Netflix suma una propuesta impactante que combina el rigor periodístico con el drama humano más desgarrador. Bomba en el Pan Am 103 rescata uno de los atentados terroristas más mortíferos de la aviación a nivel mundial, ofreciendo una mirada íntima y dolorosa sobre la tragedia que conmovió a muchos a finales de los años ochenta. La miniserie logra capturar no solo el impacto del desastre, sino el extenuante camino en busca de justicia que emprendieron los familiares de las víctimas durante décadas.

De la tragedia real a la pantalla: trama y contexto histórico

La narrativa se centra en los fatídicos acontecimientos del 21 de diciembre de 1988, cuando el vuelo 103 de la aerolínea Pan American World Airways estalló en pleno vuelo sobre la tranquila localidad de Lockerbie, en Escocia. La detonación de un artefacto explosivo dentro del compartimento de carga destruyó la aeronave en cuestión de segundos, cobrándose la vida de las 259 personas a bordo y de 11 residentes locales que se encontraban en tierra.

A diferencia de otras producciones enfocadas únicamente en la acción, esta serie focaliza su arco dramático en la perspectiva de los allegados de las víctimas. A través de la figura del doctor Jim Swire, cuyo liderazgo en la búsqueda de la verdad se convirtió en un símbolo de tenacidad, el relato explora la maraña geopolítica, la negligencia de los servicios de inteligencia y la incansable investigación policial que atravesó fronteras.

Entre acusaciones internacionales, el posterior juicio en los Países Bajos y la condena del oficial libio Abdelbaset al-Megrahi, la trama desarma con maestría el dilema moral y humano detrás del dolor insuperable de los padres y sobrevivientes.

Protagonistas de "Bomba en el Pan Am 103". (Crédito de foto: Netflix)

Episodios, producción y locaciones: detalles de la miniserie

Compuesta por un total de cinco episodios, la miniserie destaca por un despliegue cinematográfico de primer nivel que cuida cada aspecto de época. Producida en colaboración entre la BBC y Netflix, la obra contó con un trabajo de documentación histórica para recrear los escenarios de finales del siglo pasado.

El rodaje principal se llevó a cabo predominantemente en locaciones reales de Escocia, capturando la atmósfera sombría de los paisajes rurales del condado de Dumfries y Galloway. Asimismo, diversas secuencias de interior y exteriores se grabaron en distintas ciudades del Reino Unido y escenarios internacionales en Canadá, permitiendo construir un retrato fiel de la época y de la magnitud global de la investigación.