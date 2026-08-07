Construyen casas en solo 5 días con "ladrillos Lego" hechos de plástico reciclado: cómo funcionan

Una empresa colombiana construye casas y escuelas con ladrillos de plástico reciclado que encastran de manera similar a piezas de Lego. El sistema permite levantar la estructura de una vivienda sencilla en aproximadamente cinco días , aunque el plazo depende del tamaño, el terreno, la mano de obra y los servicios que deban instalarse. La tecnología pertenece a Conceptos Plásticos, fundada en Bogotá por el arquitecto Óscar Andrés Méndez y la ingeniera Isabel Cristina Gámez. La compañía transforma bolsas, envoltorios de alimentos, botellas de champú y otros plásticos en bloques y columnas modulares. El sistema fue desarrollado inicialmente como una alternativa para reducir el impacto ambiental de los residuos plásticos, al mismo tiempo que ofrecía una solución de vivienda accesible para comunidades de bajos recursos.

Cómo funcionan los ladrillos que encastran y el proceso de fabricación

Los residuos son recolectados, clasificados, limpiados y procesados hasta formar una mezcla que luego se moldea. El proceso de reciclaje comienza con la separación de los plásticos por tipo y color, para luego triturarlos y fundirlos en una mezcla homogénea. Los bloques poseen ranuras y salientes que permiten ensamblarlos sin utilizar el sistema tradicional de ladrillo y mortero en toda la estructura. Este sistema de encastre, similar al de los bloques de juguete, elimina la necesidad de materiales de unión como el cemento, lo que reduce significativamente los tiempos de construcción y los costos asociados. Según National Geographic, las piezas contienen alrededor de un 95% de plástico. El techo, las ventanas, las instalaciones y otros componentes deben incorporarse por separado, por lo que no se trata de una casa fabricada exclusivamente con bloques plásticos. La empresa fabrica distintos modelos, entre ellos piezas que se combinan con columnas internas que aportan mayor resistencia estructural al conjunto. El diseño modular facilita que la obra pueda ser montada por equipos capacitados sin depender de maquinaria pesada durante cada etapa, lo que reduce costos de construcción y lo hace viable en zonas de difícil acceso.

Cuánto plástico utiliza una vivienda y su costo estimado

Una casa típica con dos dormitorios, baño, living, comedor y cocina puede reutilizar alrededor de seis toneladas de plástico. Esto representa una cantidad significativa de residuos que, en lugar de terminar en vertederos u océanos, se convierten en un recurso útil y duradero. National Geographic informó que una estructura de esas características puede montarse en unos cinco días y situó su costo de referencia entre 4.000 y 7.000 dólares , aunque ese rango depende del país y no debe trasladarse automáticamente a la Argentina. El costo de la mano de obra, los materiales adicionales y los requisitos legales de cada país influyen directamente en el precio final. El tiempo anunciado tampoco incluye necesariamente la preparación del terreno, cimientos, conexiones sanitarias, instalaciones eléctricas, permisos ni terminaciones. Los cinco días corresponden principalmente al armado del sistema modular, que es la fase más innovadora del proceso. Los cimientos, las conexiones a servicios públicos y los trabajos de terminación requieren tiempo adicional.

El proyecto llegó a cientos de escuelas en Colombia y África

Conceptos Plásticos comenzó trabajando en viviendas y establecimientos educativos de Colombia. La empresa identificó que muchas comunidades rurales carecían de infraestructura escolar adecuada y que los residuos plásticos eran un problema creciente. Posteriormente se asoció con UNICEF para fabricar aulas en Costa de Marfil , donde los residuos acumulados también obstruían desagües y agravaban problemas ambientales, como inundaciones y la propagación de enfermedades. National Geographic informó en 2025 que más de 4.000 toneladas de plástico habían sido convertidas en más de 550 aulas dentro de ese proyecto. UNICEF confirmó que la alianza incluyó fábricas locales, empleo para recolectoras y la producción de materiales destinados a escuelas, letrinas y depósitos sanitarios. Este sistema no solo ofrece una solución habitacional, sino que también aborda el problema de la contaminación plástica , demostrando que los residuos pueden convertirse en recursos valiosos para comunidades que necesitan infraestructura básica y que esta tecnología tiene el potencial de replicarse en otras regiones del mundo con problemas similares de gestión de residuos y déficit habitacional.