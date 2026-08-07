Tras poner fin a una de las carreras más exitosas de la historia del tenis, Rafael Nadal disfruta de una etapa muy distinta, alejada de la exigencia del circuito profesional y enfocada casi por completo en su vida personal. El ex número uno del mundo reparte su tiempo entre Mallorca, sus proyectos empresariales y la Fundación Rafa Nadal, mientras prioriza los momentos junto a su esposa, Mery Perelló, y sus seres queridos.

A diferencia de lo que ocurrió durante sus años como deportista de elite, cuando la pareja mantuvo un perfil extremadamente reservado, en los últimos meses Nadal comenzó a compartir algunas postales familiares en sus redes sociales. Tanto a través de su serie como en sus vacaciones, el español comenzó a mostrar a su familia completa y a sus hijos.

Cuántos hijos tienen Rafael Nadal y Mery Perelló

Rafael Nadal y Mery Perelló tienen dos hijos. El mayor se llama Rafael, nació en octubre de 2022 y fue el primer hijo de la pareja, que se casó en 2019 después de más de una década de relación. El segundo es Miquel, quien llegó al mundo en agosto de 2025, ampliando la familia y marcando una nueva etapa en la vida del extenista, ya retirado de la competencia profesional.

Rafa con su esposa y sus dos hijos.

El nacimiento de Miquel tuvo además un significado muy especial para la familia. El nombre fue elegido como homenaje al padre de Mery Perelló, fallecido en 2023, un gesto que reflejó el fuerte vínculo familiar que siempre caracterizó a la pareja. Desde entonces, Nadal y su esposa optaron por mantener a sus hijos alejados de la exposición mediática, aunque en ocasiones comparten algunas imágenes de momentos muy puntuales.

Una de esas excepciones ocurrió cuando el extenista publicó por primera vez una fotografía junto a sus dos hijos durante una celebración familiar en Mallorca. La imagen tuvo una gran repercusión entre sus seguidores porque mostró una faceta muy poco habitual del deportista, quien históricamente protegió su intimidad y evitó exponer a su familia en redes sociales.

Rafael Nadal con su familia en su cumpleaños 40.

Más recientemente, Nadal volvió a compartir un álbum de fotos de unas vacaciones en las islas Exumas, en Bahamas, donde apareció junto a Mery Perelló, sus dos hijos y otros integrantes de su familia. El viaje confirmó que, tras su retiro, el español disfruta de una rutina mucho más tranquila, centrada en acompañar el crecimiento de Rafael y Miquel y en aprovechar el tiempo con sus seres queridos, una prioridad que él mismo ha destacado en distintas oportunidades desde que dejó el tenis profesional.

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