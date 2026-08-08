Elegir diseños de uñas a partir de los 60 años que sean elegantes y a la vez juveniles puede ser difícil. Los diseños de uñas elegantes no necesariamente tienen que ser clásicos o aburridos, sino que también pueden transmitir vitalidad y ser modernos.

Esta primavera, hay una tendencia que reúne precisamente esas características y que además resulta especialmente favorecedora en las manos maduras: las uñas con efecto nacarado. Su brillo delicado aporta luminosidad sin resultar excesivo y permite conseguir una manicura sofisticada que no necesita diseños demasiado elaborados.

El efecto nacarado que favorece a las manos a partir de los 60

Más allá de las tendencias pasajeras, el acabado perlado se presenta como una alternativa sencilla para quienes buscan renovar su manicura sin apostar por colores demasiado llamativos. El secreto está en ese brillo sutil que recuerda al de una perla y que transforma incluso los diseños más clásicos.

Según la experta en manicura Sofya Khasanova, co-directora de Siberia Salón y co-fundadora y desarrolladora de la firma de esmaltes Nata, quien charló con CLARA, las uñas nacaradas son “una de las opciones más favorecedoras para las mujeres mayores de 60 años. Este tipo de manicura luce elegante, no resulta agresiva a la vista y es apropiada para casi cualquier ocasión”. Además, este acabado puede aportar un efecto visual muy favorecedor sobre la piel. “Este brillo ayuda visualmente a suavizar los cambios naturales que aparecen en la piel con la edad”, sostiene Khasanova.

Los colores más elegantes para llevarlas

A la hora de elegir el tono, no hace falta alejarse de los colores naturales. De hecho, las tonalidades claras son las que mejor acompañan al efecto nacarado y permiten conseguir una manicura luminosa sin que las manos pierdan naturalidad. Como indica Khasanova, “los tonos claros y naturales son los más recomendables. Los colores lechosos, crema y rosa claro ayudan a que las manos se vean más jóvenes y elegantes.

Por el contrario, los colores demasiado intensos o contrastantes pueden resultar demasiado fuertes, por lo que prefiero optar por una paleta suave y equilibrada”. El efecto perla no tiene por qué llevarse siempre de la misma manera. Desde una manicura completamente lisa hasta una francesa muy fina, existen diferentes versiones para adaptar esta tendencia a distintos estilos.

1. Baby boomer con efecto perla

El baby boomer es uno de esos diseños que nunca pasan de moda y que resulta especialmente elegante cuando se combina con un acabado nacarado. La transición suave entre la base natural y las puntas claras crea un efecto delicado y luminoso, mientras que el brillo perlado aporta una dimensión más sofisticada. Es una alternativa perfecta para quienes quieren llevar las uñas arregladas sin que el diseño sea demasiado evidente.

Uñas en tendencia para las +60 este 2026.

2. Micro francesa nacarada

La manicura francesa también puede actualizarse sin perder su elegancia. En esta versión, la clásica línea blanca se vuelve mucho más fina y se combina con una base natural de acabado perlado. El resultado es discreto, pero tiene un pequeño detalle que hace que las manos se vean más cuidadas y modernas. Además, funciona especialmente bien en uñas ovaladas y redondeadas, aunque también puede adaptarse a una forma cuadrada suave.

Uñas en tendencia para las +60 este 2026.

3. Rosa claro nacrado

El rosa claro es uno de los tonos más fáciles de llevar cuando se busca una manicura femenina y rejuvenecedora. Con un acabado perlado, adquiere un brillo sutil que aporta luz a las manos sin convertirlas en el centro de atención. Es una buena alternativa para quienes prefieren alejarse del blanco y quieren introducir un toque de color manteniendo una apariencia natural.