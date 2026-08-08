Pablo Giralt contó la relación cerca que tenía con el padre de Lionel Messi: "Muy importante para mí"

La muerte de Jorge Messi, ocurrida en la madrugada de este sábado en el sanatorio Centro de la ciudad de Rosario, generó una ola de mensajes de despedida en el mundo del deporte y el periodismo. El papá de Lionel Messi, de 68 años, atravesaba desde hacía meses una compleja situación de salud que se había hecho pública durante el Mundial 2026, y su muerte conmovió tanto al ambiente futbolístico como a quienes lo conocieron de cerca.

El mensaje de Pablo Giralt

Entre las despedidas más sentidas se destacó la de Pablo Giralt, periodista y relator deportivo que supo forjar un vínculo cercano con Jorge Messi a lo largo de los años. En sus redes sociales, Giralt eligió palabras profundas para describir esa relación: "Jorge no solo era el papá de Leo, Mateo, Rodrigo y María Sol, o el marido de Celia; era una persona muy importante para mí. Yo lo quería mucho".

El posteo de Giralt sobre Jorge Messi.

El relator remarcó el vínculo de confianza que mantenía con el padre del capitán de la Selección argentina, marcado por la discreción. "Hablábamos de todo y nunca jamás nuestras conversaciones iban a salir a la luz y él lo sabía. Era muy afectuoso conmigo", escribió, en referencia a años de charlas que, según reveló, quedarán guardadas para siempre entre ambos.

Un mensaje cargado de dolor para toda la familia

Giralt no ocultó el impacto emocional que le provocó la noticia. "Jorge querido jamás te olvidaré. Es imposible no sentirme tan triste y golpeado", expresó, antes de dedicarle unas palabras a los familiares de Jorge. "Familia Messi: los abrazo con todo mi corazón. Los quiero mucho y los acompaño en este duro momento", cerró el periodista.

Giralt es muy cercano a la familia Messi.

El vínculo entre Giralt y Jorge Messi no es nuevo: el periodista, con casi tres décadas relatando fútbol y una relación consolidada con el entorno de Lionel, ya había hecho referencia en el pasado al buen trato que mantenía con el padre del astro rosarino, a quien definió como una figura clave para acceder a charlas y momentos íntimos con el propio capitán de la Selección. El mensaje de despedida se suma así a una larga lista de figuras del fútbol y el periodismo que expresaron su dolor por la partida de Jorge Messi.