Furor por la llegada del tango con una colección especial a Google

"El abrazo: el alma del tango" es la nueva colección de Google Arts & Culture sobre nuestro patrimonio inmaterial.

Google Arts & Culture lanzó una nueva colección dedicada a uno de los símbolos más emblemáticos de Argentina: el tango. Esta iniciativa, que forma parte de una alianza público-privada, incluye 50 historias que muestran el patrimonio, la historia y la importancia social de este género musical que conquistó al mundo.

La propuesta destaca a figuras legendarias como Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Aníbal Troilo y Roberto Goyeneche, y busca preservar el legado cultural del tango, que sigue siendo una marca inconfundible de Buenos Aires y de la identidad argentina. Para concretar este proyecto, Google trabajó junto a cinco socios clave: Marca País Argentina, la Secretaría de Cultura de la Nación, el MALBA, Tango & Tango y el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, valoró esta iniciativa y señaló que “desde el Gobierno Nacional celebramos iniciativas como esta, que combinan tecnología, cooperación entre instituciones y articulación con el sector privado para preservar y difundir nuestro patrimonio cultural”. Además, destacó la cercanía con el aniversario del reconocimiento del tango como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, que se cumple el 30 de septiembre, y la importancia de proyectar esta expresión argentina al mundo.

Por su parte, Juan Vallejo, director general de Google Argentina, explicó: “Para nosotros, este proyecto es una forma de honrar y perpetuar esa fe empecinada que mantiene vivo al género. Hoy, gracias al esfuerzo junto con nuestros socios locales, logramos digitalizar y universalizar la esencia de Buenos Aires para que su música e historia resuenen por siempre en todo el mundo”

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Google Arts & Culture presentó su nueva colección enfocada en el tango argentino.

Desde Google también destacaron la misión de la plataforma Arts & Culture, que busca hacer la cultura accesible globalmente. Tamar Colodenco, gerente de Políticas Públicas para Cono Sur, aseguró: “La misión de Google Arts & Culture es hacer que la cultura del mundo sea accesible para cualquier persona, en cualquier lugar. Cuando pensamos en qué elemento de nuestra herencia local tiene esa fuerza única para trascender en la era digital y conectar globalmente, la respuesta fue evidente: el tango”.

Detalles de la propuesta tanguera de Google

La colección digital se apoya en tres pilares fundamentales que definieron la identidad porteña a través del tango: las personas, los lugares y la cultura. Además, muestra cómo este género continúa vigente con nuevas voces, expresiones diversas, tendencias de moda y comunidades que mantienen viva la tradición tanguera.

También se rescata la declaración del tango como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2009 por la UNESCO y se destaca cómo la vanguardia argentina supo captar la esencia de esta pasión popular y su lenguaje particular, tan característico del tango.

La colección titulada “El abrazo: el alma del tango” invita a recorrer relatos que atraviesan todo lo que representa este ritmo nacido del corazón y las calles porteñas: historias de amor, las voces de la milonga, el arte del fileteado y la Ciudad de Buenos Aires como escenario principal.

Para explorar estas historias y sumergirse en la cultura del tango, la colección está disponible en la plataforma digital de Google Arts & Culture, accesible desde cualquier dispositivo móvil o computadora, en artsandculture.google.com.