Muere a los 86 años Nelson, entrenador miembro del Salón de la Fama y campeón de la NBA como jugador

Don ​Nelson, miembro del Salón de la Fama, que ganó cinco títulos de la NBA como jugador ‌y fue nombrado tres ‌veces Entrenador del Año, ha fallecido a los 86 años, informó su familia el domingo.

Nelson ocupa el segundo puesto en la historia de la NBA con 1.335 victorias como entrenador en temporada regular, solo por detrás de Gregg Popovich, tras una carrera ​de 31 años ⁠como entrenador de los Milwaukee Bucks, los Golden ‌State Warriors, los New York Knicks y ⁠los Dallas Mavericks.

Fue incluido en ⁠el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 2012.

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"El domingo por la mañana, nuestro querido marido, padre, ⁠abuelo y bisabuelo, Don Nelson, partió pacíficamente ​para reunirse con el Señor, rodeado ‌de su querida familia", declaró ‌su familia en un comunicado, según el periodista ⁠de la NBA Marc Stein.

Como jugador, Nelson ganó cinco campeonatos con los Boston Celtics durante una etapa de 11 años en el equipo, y la ​franquicia retiró ‌su camiseta con el número 19 en 1978. Jugó 14 temporadas en la NBA.

"Don Nelson revolucionó el baloncesto de la NBA gracias a su valentía, ingenio y profunda convicción", afirmó ⁠el comisionado de la NBA, Adam Silver. "Aportó una personalidad inconfundible a todo lo que hacía, y su impacto en nuestro deporte seguirá sintiéndose durante generaciones".

"Transmito mi más sentido pésame a la familia de Don y a sus numerosos amigos de toda nuestra liga".

Nelson nunca ganó un ‌título de la NBA como entrenador, pero llevó dos veces a los Warriors a los playoffs y los guió hasta una memorable victoria en la primera ronda contra los Dallas, cabezas de serie, en 2007.

También entrenó a ‌los Bucks hasta conseguir siete títulos consecutivos de la División Central y contribuyó a convertir a los Mavericks en ‌un equipo ⁠competitivo durante sus ocho temporadas en Dallas.

Nelson se retiró del mundo del entrenamiento en ​2010, tras una segunda etapa con los Golden State.

Con información de Reuters