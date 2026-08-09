Emoción en el folklore por lo que Kike Teruel hizo con Los Nocheros: "Noche cargada"

La gira de Los Nocheros por la Costa Atlántica dejó una postal inolvidable para la música folklórica argentina. La formación integrada por Mario Teruel, Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre se presentó ante un teatro colmado en Mar del Plata, en un espectáculo que derivó en una auténtica fiesta de sorpresas y que desató la euforia de sus fanáticos en las redes sociales.

El momento de mayor impacto y emotividad de la jornada ocurrió cuando Kike Teruel, histórico miembro del grupo que ya no forma parte del misom, subió de sorpresa a cantar junto a sus excompañeros. El reencuentro de las voces emblemáticas de la agrupación salteña provocó una ovación de pie en la sala y un alud de nostalgia en el público.

La reunión desató un alud de reacciones de los seguidores, quienes colmaron la publicación de mensajes cargados de nostalgia y entusiasmo. "¡Increíble show! ¡Verlos con Kike fue una emoción tremenda!", celebró una de las usuarias. Al mismo tiempo, otra fanática de Los Nocheros expresó la añoranza que despierta el histórico vocalista: "De esos shows que te lo bailás y cantás todo... cómo añoro verte, Kike".

Tras el concierto, la banda volcó su entusiasmo en un posteo y celebró la calidez de la platea marplatense y la presencia de sus invitados estelares: "¡Terminamos viviendo una noche cargada de sorpresas! Kike Teruel, Daniel Agostini y teatro lleno. Gracias Mar del Plata por tan lindo recibimiento, ¡estamos felices de formar parte de sus historias!".

La noche no solo estuvo marcada por la reunión nochera; el pulso de la cumbia también tuvo su lugar destacado cuando Daniel Agostini se sumó al escenario para compartir micrófono con el trío, reconfirmando la química fluida que existe entre el folklore y la movida tropical.

Los Nocheros en los 90.

El emotivo recuerdo de Los Nocheros sobre sus comienzos

Los Nocheros recordaron los inicios de su carrera musical y las dificultades económicas que enfrentaron en sus primeros pasos en la escena folclórica. Las anécdotas compartidas por los integrantes del conjunto provocaron un fuerte impacto emotivo entre sus seguidores al visibilizar la ayuda recibida por parte de la comunidad de Salta, que colaboraba activamente con la provisión de vestimenta e instrumentos para sus primeras actuaciones.

Mario Teruel detalló cómo recurrían al préstamo de trajes de gaucho, calzado y guitarras pertenecientes a vecinos de la provincia para poder presentarse en público. Asimismo, el músico destacó la asistencia periódica de un comerciante local que les facilitaba equipamiento técnico de manera anual, gesto que resultó determinante para la continuidad de las primeras giras del grupo.