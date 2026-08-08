No se ve desde 1996: la extraña especie argentina que preocupa a los científicos

Las Yungas de Jujuy, reconocidas por su biodiversidad única, enfrentan una grave amenaza ambiental. Una rana marsupial, endémica de esta región, podría haberse extinguido, lo que encendió las alarmas entre científicos y autoridades provinciales.

Desde 1996, cuando una mortandad masiva afectó a la especie durante trabajos en la ruta provincial 83, no se ha registrado ningún avistaje. El biólogo Mauricio Akmentins, referente del Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA/CONICET-UNJu) e investigador de la iniciativa CANOA, explicó que “como hace 30 años que no se la observa en la naturaleza, lamentablemente podríamos estar ante la primera especie extinta de la provincia”.

Esta rana, pequeña y fascinante, mide entre 3 y 7 centímetros y tiene un modo de reproducción muy particular. A diferencia de otras especies que depositan miles de huevos en el agua, la hembra lleva hasta una docena de huevos en una bolsa de piel sobre su espalda, donde los renacuajos se desarrollan hasta nacer. Esta especialización la hace vulnerable a amenazas como el hongo quítrido, la deforestación y el cambio climático.

Para intentar detectar su presencia, los investigadores utilizan grabadores digitales escondidos entre los árboles para captar su canto durante todo el día. La búsqueda en la serranía de Calilegua continúa, aunque la esperanza se va agotando.

La rana mide entre 3 y 7 centímetros y tiene reproducción marsupial.

Más allá de su valor natural, la protección de esta rana tiene un impacto directo en la salud pública local. Los anfibios actúan como controladores naturales de plagas de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. La desaparición de una especie altera el equilibrio ecológico y puede aumentar el riesgo sanitario en la provincia.

Monumento Natural: el último recurso para protegerla

Ante esta situación crítica, el Gobierno de Jujuy y Parques Nacionales trabajan para otorgarle la máxima protección legal. Se impulsa su declaración como Monumento Natural Provincial, una medida que busca visibilizar la importancia de esta criatura y preservar el monte jujeño.

El hongo quítrido y la deforestación son sus principales amenazas.

Akmentins resumió la sensación que domina a los científicos y conservacionistas: “Queremos visibilizar que tenemos una criatura única y que todavía podemos hacer algo para proteger el monte; no perdemos la fe de volver a encontrarla”.

La rana que lleva sus crías en la espalda y hoy es un fantasma de las Yungas.

Cómo hago para contribuir a la conservación de anfibios

Si querés sumarte a la protección de especies como la rana marsupial, tené en cuenta estos tips: