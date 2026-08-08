Abelardo de la Espirella condenó el ataque terrorista contra una comisaría en Mondomo

Horas después de asumir como presidente, Abelardo de la Espriella condenó con dureza el atentado terrorista contra el peaje de Mondomo, ubicado sobre la vía Panamericana, en el sur de Colombia. El dirigente cuestionó el ataque contra la infraestructura y advirtió que "el Estado debe responder con toda su capacidad" para recuperar el control del territorio.

A través de una publicación en sus redes sociales, De la Espriella sostuvo que atacar una infraestructura estratégica significa también afectar la movilidad y la seguridad de millones de colombianos. En ese sentido, aseguró que los responsables del ataque no deben encontrar refugio ni quedar impunes.

"Condeno con toda firmeza el atentado terrorista contra el peaje de Mondomo, en la vía Panamericana", expresó el ultraderechista. Su mensaje estuvo acompañado por un fuerte llamado a reforzar la respuesta estatal frente a quienes buscan generar temor mediante acciones violentas.

El atentado se produjo en una zona estratégica para la circulación en el sur del país, debido a la importancia de la vía Panamericana como corredor de conexión. Para De la Espriella, cualquier ataque contra este tipo de infraestructura tiene consecuencias que van más allá de los daños materiales y termina afectando directamente la actividad cotidiana de la población.

El mensaje de Abelardo contra los responsables del ataque

El dirigente fue contundente al referirse a quienes llevaron adelante el atentado y aseguró que el Estado debe actuar para impedir que vuelvan a atacar. “A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad”, sostuvo.

De la Espriella también reclamó una acción integral para recuperar el control territorial y enfrentar a los grupos que utilizan la violencia como herramienta para imponer sus objetivos. "El Estado responderá con toda su capacidad para recuperar el control del territorio y derrotar a quienes pretenden sembrar el miedo", afirmó.

El mensaje se inscribe en una postura de endurecimiento frente a los grupos armados y las organizaciones que realizan ataques contra objetivos civiles o infraestructura estratégica. Para el dirigente, la respuesta de las autoridades debe ser contundente y apuntar a garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La Panamericana representa uno de los principales corredores viales de Colombia y conecta diferentes regiones del país. Por eso, los ataques contra puntos ubicados sobre esta ruta pueden generar consecuencias sobre el tránsito, el transporte de mercancías y la actividad económica de las zonas involucradas.

En su publicación, De la Espriella remarcó precisamente ese impacto. “Atacar la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos”, escribió.

El dirigente cerró su mensaje con una definición política frente al escenario de violencia que atraviesa distintas zonas de Colombia. "Colombia no se arrodillará ante el terrorismo", afirmó al final de su mensaje.