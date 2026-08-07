Murió Leandro Rud a los 51 años: qué enfermedad atravesaba el representante de modelos

El mundo de la farándula y la televisión argentina está de luto. Murió Leandro Rud a los 51 años, el recordado representante de modelos que fue una figura clave del espectáculo en la década del 2000. La triste noticia se conoció este viernes y provocó una ola de mensajes de dolor por parte de famosas, colegas y figuras del medio.

Rud venía batallando desde hacía varios años contra un cáncer de glándulas salivales (parótida) con metástasis en los huesos, un diagnóstico que recibió en 2015 tras haber sufrido ataques de pánico y un agotamiento extremo que lo llevaron a hacerse estudios médicos.

Una carrera dorada entre pasarelas y reflectores

Nacido en septiembre de 1974, Leandro fundó su propia agencia en 1996 y no tardó en convertirla en una de las firmas más influyentes del país. Por sus filas pasaron varias de las figuras más importantes de la farándula argentina, como Jésica Cirio, Pamela David, Rocío Marengo, Mariana Brey, Cinthia Fernández y María Susini, entre muchas otras.

Sin embargo, en 2014, desgastado por el estrés y los primeros síntomas de su afección, tomó la drástica decisión de cerrar la agencia para enfocarse de lleno en su salud y en un cambio rotundo de estilo de vida.

Su reinvención en la TV y un mensaje de resiliencia

Lejos de los medios masivos de la moda, Leandro encontró un nuevo espacio en la conducción televisiva al frente del ciclo La Noche (transmitido en C5N y luego en Canal 9). Desde allí, visibilizó de forma abierta su batalla contra el cáncer y se convirtió en una voz de apoyo para muchas personas que atravesaban situaciones de salud complejas.

En sus últimos años, combinó su tratamiento médico con un estilo de vida saludable: practicaba natación en aguas frías, se refugió en el amor de sus perros rescatados y compartió posteos reflexivos en redes sociales sobre la importancia de luchar día a día. "Mientras uno pueda caminar y estar consciente hay que lucharla", solía repetir para concientizar sobre el valor de la vida.