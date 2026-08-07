El Real Madrid cedió a Franco Mastantuono a la Fiorentina por una temporada

El Real Madrid y la Fiorentina alcanzaron un acuerdo para la cesión a préstamo del futbolista Franco Mastantuono, quien jugará en el conjunto italiano durante la temporada 2026-2027 bajo las órdenes del entrenador Fabio Grosso. La operación, confirmada oficialmente por la entidad madrileña, busca ofrecerle al atacante de 18 años mayor continuidad y minutos en el fútbol europeo antes de reencontrarse con el plantel del club dueño de su ficha.

El traspaso temporal se produce luego de la primera campaña del exjugador de River Plate en el balompié del Viejo Continente. Durante la temporada pasada, el zurdo participó en 35 encuentros con la camiseta del Real Madrid entre LaLiga y la Liga de Campeones, registrando tres goles y una asistencia. Tras haber realizado un desembolso superior a los 60 millones de euros por su ficha, la cúpula directiva de la Casa Blanca optó por enviarlo a préstamo a la Serie A para acelerar su proceso de maduración competitiva, en un esquema similar al implementado el curso anterior con el brasileño Endrick durante su paso por el Olympique de Lyon.

En sus primeras declaraciones brindadas a los medios oficiales del conjunto de Florencia, Mastantuono calificó su llegada como un paso muy esperado en su carrera. El atacante, próximo a cumplir 19 años, reveló que consultó a compañeros de la Selección Argentina antes de inclinarse por la propuesta del cuadro violeta, destacando la infraestructura del predio de entrenamiento y la recepción por parte de Grosso, con quien coordinará su acoplamiento inmediato a las prácticas del primer equipo.

Respecto de sus objetivos en el fútbol italiano, el futbolista que disputó 64 partidos y marcó 10 goles en el primer equipo de River se definió como un jugador de desequilibrio individual y vocación ofensiva, señalando que buscará potenciar sus facetas defensivas en una liga reconocida por su rigor táctico. La cesión se extenderá sin opción de compra hasta el 30 de junio de 2027, momento en el cual el futbolista deberá reincorporarse a la disciplina de la entidad española.

Con información de EuropaPress.