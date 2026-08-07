Tarde de tango gratis para jubilados: cómo inscribirse a la milonga

En el marco del Mundial de Tango, jubilados que estén inscriptos en el Pase Cultural van a poder disfrutar de una tarde de puro tango. La milonga tendrá lugar este lunes 10 de agosto a las 18 hs en la Casa de la Cultural, ubicada en Avenida de Mayo 575.

Con entrada gratuita e inscripción previa, mayores de 60 años van a poder ser parte de la Milonga de Campeones, un ciclo que tuvo lugar en julio pero que continuará con presentaciones durante agosto tras su éxito. Como todos los lunes, dirán presentes los campeones mundiales del tango, en este caso, Federico Ibañez y Nuria Lazo, Campeones de Tango Escenario de la Ciudad de Buenos Aires 2026.

La programación incluye a las 18 h clases de tango para todos los niveles, a las 19 h milonga con DJ y a las 20 h exhibición de baile hasta las 21 h que se dará cierre al evento. Se trata del lugar perfecto para aprender, practicar y conectar con otros amantes del tango.

Este lunes 10 de agosto jubilados pueden disfrutar de una milonga gratis. Foto: Casa de la Cultura

En el caso de los jubilados beneficiarios del Pase Cultural, lo único que tienen que hacer para participar es completar el formulario. Si bien las entradas son gratuitas, es necesario reservarlas previamente en el mencionado enlace. Se pueden reservar máximo dos lugares o también se puede ir sin acompañante.

Cómo tener el Pase Cultural

El Pase Cultural se entrega a través de una tarjeta que cuenta con saldo para utilizar en establecimientos adheridos. En el caso de los adultos mayores, la tarjeta puede ser física o virtual. Quienes tengan la tarjeta virtual pueden consultar el saldo disponible mediante la aplicación Buepp. Una vez que el saldo inicial se termina, la tarjeta continúa siendo válida para acceder a los descuentos y promociones disponibles en los espacios culturales adheridos.

La tarjeta física está disponible únicamente para adultos mayores. Luego de completar la inscripción y recibir la confirmación del trámite, los beneficiarios deben esperar el contacto del equipo del Pase Cultural para coordinar el retiro. El proceso puede demorar debido a las etapas de alta bancaria, impresión de tarjetas y carga del saldo. Las tarjetas se retiran en la Casa de la Cultura, ubicada en Avenida de Mayo 575, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. Al llegar, los solicitantes deben anunciarse en recepción para ser derivados a las oficinas correspondientes.