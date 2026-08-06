El domingo pasado se realizó el Desafío de las Estrellas en el marco de la novena fecha del Turismo Carretera que, como la segunda carrera especial de la fecha, tuvo una grilla que se definió por sorteo en san Juan. Uno de los mejores posicionados para la largada fue Norberto Fontana, que quedó en el decimoquinto lugar de la parrilla, con una buena salida que le permitió ir ganando posiciones a lo largo de la carrera.

De hecho, el piloto arrecifeño se había convertido en uno de los protagonistas en la parte delantera del pelotón, a tal punto de que llegó a estar en la zona de podio a la hora del último relanzamiento hacia el final de la jornada. Sin embargo, Fontana no solamente perdió terreno con Tobías Martínez, que se terminó quedando con el triunfo en el San Juan Villicum, sino que también perdió el podio y cruzó la línea de meta en el octavo lugar.

Inicialmente, se creía que la caída de rendimiento del Chevrolet Camaro ZL1 se debía a un neumático dañado o una rotura del autoblocante, lo que hizo que el oriundo de Arrecifes pierda estabilidad en aceleración y frenadas. Para suplir este problema, “Beto” trasladó el balance de frenos hacia adelante, lo cual hizo que deba ir algo más lento y le dio la oportunidad a sus rivales de rebasarlo sin mayores inconvenientes.

Sin embargo, el análisis realizado en el taller del equipo Azar Motorsport mostró que la verdadera causa del inconveniente había sido la corona del diferencial, que se aflojó y dejó al Camaro sin la carga necesaria. Debido a esto, las fallas aparecían en los momentos de aceleración y frenaje, puesto que la pieza es la que regula la eficacia de estas acciones y el hecho de que haya quedado mal ajustada impactó en el rendimiento.

De ahí que Fontana se haya lamentado porque un problema técnico le haya impedido alcanzar una nueva victoria a sus 51 años, sobre todo por la historia que tiene en el automovilismo argentino y porque sus hijos no llegaron a verlo ganar. Cabe mencionar que el expiloto de Sauber en la F1 está en el puesto 44 del campeonato con 63 puntos, muy lejos de la zona de clasificación a la Copa de Oro.

El TC volverá el 23 de agosto en Paraná.

Posiciones del TC tras San Juan