La película de asesinos en serie que arrasa en Prime Video: de qué trata No hables con extraños

No hables con extraños (Speak No Evil) es una película estadounidense de terror y suspenso lanzada en 2024, escrita y dirigida por James Watkins. El filme que arrasa en Prime Video es una adaptación de la cinta danesa Gæsterne (2022), cuenta con la producción de Jason Blum a través de Blumhouse Productions y su elenco protagónico está integrado por James McAvoy, Mackenzie Davis y Scoot McNairy.

Su estreno comercial en salas de Estados Unidos tuvo lugar el 13 de septiembre de 2024 a cargo de Universal Pictures. La historia sigue a Louise y Ben Dalton, un matrimonio estadounidense que atraviesa una crisis conyugal motivada por el desempleo de él y una infidelidad de ella.

Durante un viaje de vacaciones por Italia junto a su hija Agnes -quien padece ansiedad-, la familia traba amistad con Paddy y Ciara, una pareja británica de actitud relajada que viaja con su hijo Ant, un niño mudo a causa de una malformación lingual. Tras recibir una invitación, los Dalton se trasladan a la remota finca campestre de los británicos para pasar un fin de semana.

Durante la estancia, la hospitalidad inicial decae progresivamente ante una serie de conductas pasivo-agresivas, provocaciones e invasiones a la intimidad por parte de los anfitriones. La tensión se incrementa tras una cena fuera de la casa donde Paddy cuestiona las decisiones personales de Louise, sumado al malestar de los invitados al dejar a los niños bajo el cuidado de un niñero desconocido.

En esa misma jornada, Ant intenta advertir en secreto a Agnes mostrándole un objeto y un texto indescifrable. El conflicto estalla cuando Louise descubre que han llevado a su hija a dormir a la cama de los anfitriones en estado de ebriedad, motivando un intento de huida inmediata que se ve frustrado al tener que regresar por el peluche de la niña.

No hables con extraños.

La etapa de rodaje principal se desarrolló entre mayo y julio de 2023 en locaciones de Croacia y Gloucester, Inglaterra. La filmación debió pausarse a cinco días de su conclusión debido al inicio de la huelga del gremio de actores SAG-AFTRA, reanudando la producción en el Reino Unido a mediados de noviembre de ese mismo año.

Elenco de No hables con extraños