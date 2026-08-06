Conmoción por la situación en que encontraron a Zulma Lobato: “Estado de deterioro”

La ex figura televisiva Zulma Lobato apareció luego de varios años sin registros públicos este miércoles 5 de agosto por la noche en situación de calle en la ciudad entrerriana de Paraná. Según confirmaron desde la Municipalidad de la ciudad, actualmente se encuentra alojada en un centro municipal de asistencia destinado a personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, la ex comediante fue reconocida en las inmediaciones del Hospital San Martín, donde cargaba varias bolsas de consorcio con ropa y pertenencias personales. Según trascendió en redes sociales, Zulma contó que había podido ingresar al hospital para bañarse y lavar algunas de sus prendas.

Fotografía de Zulma Lobato en situación de calle.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, reveló cómo fue el procedimiento que llevaron adelante al conocer la situación en la que se encontraba la actriz: “Como pasa cada vez que alertamos a una persona en situación de calle, tenemos un operativo en el que se entrevista a esa persona, se la atiende y se ve la situación en la que se encuentra”.

La triste situación actual de Zulma Lobato

Luego, el funcionario señaló: “Los chicos se acercaron al lugar en el que ella se encontraba con otra persona, que era oriunda de la ciudad de Paraná, y que la estaba acompañando en esta situación. Ella no estaba enfocada en tiempo y espacio. No pudimos saber cuáles eran los motivos por los que se encontraba en la ciudad de Paraná y cómo había llegado”.

Además, recordó el antecedente de salud que sufrió la mediática con un episodio de ACV: “Está en un estado de deterioro y vulnerabilidad muy grande. Le ofrecimos la posibilidad de alojamiento temporal en una de las residencias municipales. Accedió voluntariamente, fue trasladada y pasó la noche normal. Y en este momento el equipo interdisciplinario de la Subsecretaría le va a hacer una nueva entrevista para saber cómo está”.

Finalmente, explicó: “La idea es poder establecer un vínculo con algún familiar. Hasta el momento no tenemos referencia alguna si vino a la casa de algún familiar o algún conocido en la ciudad de Paraná, o simplemente se tomó un colectivo. El tema es poder resocializar y seguir con sus familiares el proceso de ella, para que pueda ser ubicada”.