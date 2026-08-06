La Fórmula 1 tendrá más carreras al sprint en 2027, según su director ejecutivo

FOTO ARCHIVO-El director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, interviene durante un foro en Miami.

​La Fórmula 1 contará con más carreras al sprint en 2027 que las seis actuales, pero mantendrán ‌un carácter excepcional, dijo el ‌jueves el director ejecutivo de la categoría, Stefano Domenicali.

El calendario de 2027 aún no se ha publicado, ya que la guerra en Irán sigue generando incertidumbre sobre las carreras de Oriente Medio, pero Domenicali dijo que el año que viene volverá a haber 24 pruebas, en lugar de las ​23 previstas para ⁠2026.

"Nuestro formato de carreras al sprint sigue impulsando un ‌mayor número de asistentes los viernes y una ⁠mayor afluencia diaria durante el fin ⁠de semana de carrera (...) Esperamos ampliar el número de carreras al sprint para el año que viene y dar más ⁠detalles en breve", comentó Domenicali.

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"Queremos hacerlo de la manera ​correcta porque, por supuesto, esto nos permitirá ‌también asegurarnos que la escasez ‌sea un valor. Así que, si desde el punto ⁠de vista comercial lo hiciéramos en todas partes, evidentemente eso ya no tendría un valor".

Las carreras al sprint, de distancia reducida y con ocho puntos para el ganador, se ​celebran los ‌sábados por la mañana, mientras que la sesión de clasificación sustituye a la segunda sesión de entrenamientos del viernes. El gran premio principal sigue celebrándose el domingo, tras la clasificación del sábado.

Flavio Briatore, director ⁠de Alpine, propiedad de Renault, había dicho esta semana a www.the-race.com que la Fórmula 1 debería incluir una carrera sprint en cada fin de semana de competición.

"Yo lo haría en cada carrera. Porque tenemos que ofrecer algo más al espectador. Porque no hacemos nada por el espectador", dijo Briatore.

"Con la carrera al ‌sprint, al menos hay dos carreras, dos salidas, y el piloto corre por algo. No corre solo por la ingeniería. Y, en mi opinión, necesitamos la carrera al sprint. Para mí, 24 carreras y 24 carreras al sprint".

La Fórmula 1 reportó ‌una caída del 38% de sus ingresos, a 764 millones de dólares, en el trimestre que finalizó a finales de junio de 2026, ‌debido a que ⁠hubo cuatro carreras menos.

Domenicali también dijo, sin facilitar cifras, que la colaboración con Apple para ​la retransmisión en Estados Unidos había supuesto un aumento del 13% en la audiencia y en el total de horas vistas.

Con información de Reuters