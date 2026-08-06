Marcelo Bonelli destrozó a Luis Caputo en vivo: "Un tarado"

Marcelo Bonelli erigió una crítica más que contundente contra Luis Caputo este jueves por la mañana, en el programa que conduce en Radio Mitre. Allí, pasaron un extracto de lo que fue el discurso del ministro de Economía en la Cámara de Agentes de Bolsa, donde le apuntó al modelo anterior y se vanaglorió de lo hecho por la gestión actual.

"Todos los boludos, como nosotros, pagábamos las cosas dos; tres; cinco; diez veces lo que valían. Y, a pesar de que se le susbsidiaba la energía y todo, la industria cayó 10%, para todos los tarados que hablan de 'la industria'", lanzó el funcionario completamente desencajado.

Luis Caputo junto a Javier Milei.

Marcelo Bonelli cuestionó a Caputo

Una vez reproducido el audio, el presentador abrió el juego: "¿Qué le pasará, Agustina?". Su compañera, entonces, explicó: "Esto fue en un evento que se desarrolló ayer de la Cámara de Agentes de Bolsa en el Sheraton de Retiro. Ahí Caputo hizo una presentación ya en un tono electoral, donde empezó a defender el modelo económico y habló de cómo el modelo anterior proteccionista encarecía desmedidamente ciertos bienes, que después cuando esto termina él dice 'pagábamos más caro un montón de productos'. El tema es la forma".

En ese sentido, el reconocido periodista deslizó: "Está bien que defienda su modelo, ¿pero descalificación? Además yo creo que todos los países importantes del mundo tienen una industria pujante, no es que no existen industrias". Para explicar mejor su punto, usó un ejemplo bastante particular y sumó a ello una lógica fulminante: "Fijate Trump como defiende a la industria, o sea que Trump en la mentalidad de Caputo sería un tarado".