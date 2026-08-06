Desde que inició el jueves, rige una alerta naranja por tormentas fuertes a severas en cinco provincias del este.

La Argentina se encuentra bajo una doble alerta meteorológica por tormentas intensas a leves y vientos con fuertes ráfagas en 17 provincias. En tanto, avanza un frente frío por el centro y norte del país mientras se desarrolló un sistema de baja presión en la superficie, conocido como ciclogénesis sobre el centro-oeste.

Desde que inició el jueves, rige una alerta naranja por tormentas fuertes a severas en cinco provincias del este. La advertencia emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) abarca al oeste y norte bonaerense, Santa Fe este, sur de Córdoba, Entre Ríos y Corrientes.

Se estima que durante la jornada podría haber acumulados de entre 50-80 mm, precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y actividad eléctrica frecuente, y no se descarta la posibilidad de granizo.

En tanto, la alerta por tormentas fuertes se extiende en nivel amarillo sobre el resto de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba, también en La Pampa, San Luis, Misiones y el este de Santiago del Estero, Chaco y Formosa, donde podría haber acumulados entre 30 y 60 mm, aunque podrían ser superados de manera puntual.

¿Cómo seguirá el tiempo en el AMBA?

A medida que avanzó la mañana, el frente frío se irá activando en las distintas provincias donde rigen las alertas naranja y amarilla. Sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se vivió una mañana con tormentas fuertes y aisladas, que se fueron intensificando hacia este mediodía para dar paso a una lluvia generalizada.

El momento de mayor actividad se vivió entre las 9 y 10 de la mañana de hoy. Hacia las primeras horas de la tarde habrá precipitaciones de mayor intensidad sobre el centro-este de la Argentina: norte de Buenos Aires, Entre Ríos y parte de la provincia de Santa Fe.

Según los modelos meteorológicos de confianza ECMWF y GFS, citados por el sitio Meteored, la inestabilidad se destacará por ser un evento intenso, pero más rápido en su desarrollo y más breve. Se estima que sobre la segunda parte de la tarde, en el AMBA quede un remanente de lluvias o chaparrones aislados y se espera una mejora cuando el viento del sur gane protagonismo. En paralelo, habrá una caída de las temperaturas.

¿Qué pasa en el resto del país?

El noreste de la Argentina deberá prepararse para la llegada de las tormentas hacia la tarde o el inicio de la noche, movilizándose de sur a norte, atravesando el resto de la zona donde hay alertas por tormentas severas, entre el centro y el norte de la Mesopotamia, norte de Santa Fe y el este de Santiago del Estero, Chaco y Formosa.

Por otro lado, el viento fuerte del sur y sudoeste comenzará a tomar protagonismo cuando la zona frontal cruce el centro y norte del país, dando paso a una masa más fría y seca. Por esta razón, rige una alerta amarilla por viento del sur entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, en 16 provincias (centro y norte).

La masa de aire húmeda será desplazada con el viento fuerte con ráfagas del sur dada la velocidad estimada de hasta 80 kilómetros de hora. Ante esto, las autoridades recomendaron a la población que retire los objetos que puedan volarse de balcones y terrazas, asegurar o retirar cartelería, toldos y gazebos, como así también evitar estacionar vehículos debajo de árboles.

Con el correr de las horas, el ciclón se moverá hacia el este, liberando de sus efectos directos de lluvias y tormentas a Buenos Aires y el sur del Litoral, dejando viento fuerte en la línea de la costa ribereña bonaerense desde el sur y sudoeste con ráfagas de hasta 70 kilómetros y hasta 90 sobre el Río de la Plata exterior, y también se espera una crecida del nivel del agua sobre la costa uruguaya.

En tanto, las ráfagas también al mar sobre el este de la Costa Atlántica bonaerense; a medida que se aleje de Buenos Aires, afectará a aguas del sur y este de Uruguay.