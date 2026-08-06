El Gobierno entró en una etapa de internas y acusaciones tras la caída de la ley de tierras. Ahora va por una ley en la que, si bien en Casa Rosada hay confianza, avisan que van a esperar hasta último momento. Creen que llegan "justos" pero finalmente la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tendrá su media sanción en el Senado. Y dicen que Patricia Bullrich, jefa de bloque de LLA en la Cámara Alta, "irá hasta el final por un milagro".

"Pato tiene todo en contra pero va a llegar a esto lo último hoy y le tiene que ir bien. Va a ir hasta el final por el milagro", afirmó una fuente de Rosada a El Destape.

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Bullrich tiene apoyos adentro de la Rosada, en medio de los cruces e internas. Todos se pasaron factura con la caída del capítulo 3 de la ley que incluía el tema tierras.

Se dio un llamativo apoyo de Karina Milei a Bullrich. La hermana presidencial está que arde contra Federico Sturzenegger por haber impulsado la ley de tierras cuando su sector no estaba de acuerdo con darle tanta entidad a ese capítulo. "Ya sabíamos que todos no acompañábamos y se envió igual", afirmaron en el karinismo. Ahora, hay quienes dicen que el futuro del ministro de Desregulación y Transformación del Estado está en duda y que podría pedírsele que dé un paso al costado. Javier Milei aún no le soltó la mano.

Hay reproches para todos lados. Hubo quejas de que la renovada relación con los gobernadores que no dio frutos.

Otros culpan a Bullrich por haberle "mentido" al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a la Casa Rosada con los votos para ley de tierras que finalmente no estaban. Todavía hay que ver si se aprueba la ley hoy.

Y hay hasta quienes responsabilizan al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques porque la ley de tierras se podría haber aprobado el 4 de junio pero el funcionario metió los pliegos de varios jueces, entre ellos el del hijo del cortesano Horacio Rosatti. Por esa "rosca, quedó afuera la ley de tierras. Quienes estaban presentes cuentan que Bullrich ese día tenía los votos. "Justos pero los tenía", relatan en LLA. No pudo ser. "O sea, metimos al hijo de Rosatti y nos quedamos sin ley, espectacular eh", afirmaron en el Gobierno al rememorar ese momento. El Gobierno volvió a su etapa más furibunda de internismo y acusaciones cruzadas.