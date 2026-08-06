Rescatan cuerpo de montañista chileno que murió en nevado en Perú, cuarta victima en la zona en lo que del año

​Brigadas de rescate recuperaron el cuerpo de un escalador chileno que murió tras ‌caer a un ‌profundo abismo en un nevado de Perú, la cuarta víctima mortal en lo que va del año en una zona afectada por el derretimiento de sus glaciares, dijo el jueves una asociación de socorro de ​los andes del ⁠país.

El montañista, identificado como Andrés Regueira ‌Solo de Zaldívar, de 21 años, ⁠había caído el martes ⁠a una pendiente de unos 900 metros, mientras ascendía junto a un grupo de escaladores ⁠el nevado de Huascarán, afirmó Eric Albino, ​presidente de la Asociación Socorro ‌Andino que participó en ‌el rescate.

Albino dijo a Reuters que tres ⁠montañistas permanecen desaparecidos desde mediados de julio, cuando en otra travesía perdieron contacto mientras escalaban el nevado ubicado en los ​andes del ‌norte de Perú, con una altitud de 6.750 metros sobre el nivel del mar.

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Edson Ramírez, experto en gestión del riesgo del Parque Nacional Huascarán, ⁠manifestó que el chileno y sus acompañantes estaban ascendiendo por una "ruta compleja" del Huascarán, que había sido cerrada temporalmente por las autoridades para no afectar la búsqueda de los desparecidos el mes pasado.

"Es una ruta bastante difícil, que ‌muy pocos montañistas repiten", dijo Ramírez a la estación de televisión Canal N.

Los glaciares andinos, cuya columna se extiende hasta Chile, se están derritiendo desde hace décadas debido al calentamiento ‌global, provocando deslaves que han lesionado a escaladores en medio de un paisaje de grietas que ‌desafían los ⁠montañistas.

Los Andes concentran casi todos los glaciares tropicales del mundo, que son ​más susceptibles al cambio del clima.

Con información de Reuters