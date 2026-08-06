Esther Llongueras, experta en estética: “Un error muy común a partir de los 60 es hacer el arco de la ceja demasiado marcado".

Hacerse las cejas a partir de los 60 años puede resultar complicado si no conocés las mejores técnicas de los esteticistas. Según expertos en cuidado de la imagen y procedimientos para cejas, hay una forma de hacérselas para que te queden bien armoniosas y te suavicen los rasgos.

Con el paso de los años, las cejas suelen perder densidad, modifican su forma natural y pueden contribuir a que la mirada luzca más cansada. Sin embargo, un diseño adecuado logra el efecto contrario: ilumina el rostro, aporta frescura y genera un efecto rejuvenecedor sin necesidad de recurrir a tratamientos estéticos.

Para conseguir ese resultado, las especialistas coinciden en que lo primero es olvidarse de las modas y priorizar un diseño adaptado a cada rostro. "Lo más importante es lucir unas cejas acordes a nuestras facciones con el objetivo de embellecer y crear una armonía facial, respetando la personalidad y look de cada mujer", confirma Esther Llongueras, responsable de estética de Llongueras, en diálogo con la revista CLARA.

El error que más envejece la mirada

"Un error muy común a partir de los 60 es hacer el arco de la ceja demasiado marcado. Lo mejor es que sea suave y definido, acompañado de una cola ligeramente ascendente", coinciden las especialistas. Este pequeño cambio puede generar un importante efecto visual: ayuda a levantar ópticamente el párpado, abre la mirada y aporta un aspecto más descansado.

En la misma línea, la experta en micropigmentación estética Mónica Aránguez explica: "En mujeres de más de 60 favorecen especialmente las cejas de líneas suaves y con una cola sutilmente elevada. Este diseño aporta frescura, levanta la mirada y suaviza la expresión". Por el contrario, las cejas muy angulosas, con arcos excesivamente altos o colas caídas acentúan la flacidez natural del rostro y transmiten una expresión más triste.

Las cejas finas ya no favorecen

Durante años las cejas ultrafinas fueron tendencia, pero hoy los especialistas recomiendan evitarlas, especialmente en pieles maduras. "Menos pelos = más edad. ¿Por qué querrían una moda que les suma años en la cara?", asegura Desi Cordeiro, especialista en diseño de cejas. La experta recuerda que décadas atrás este tipo de cejas estaban de moda, aunque no se tenía en cuenta cómo influían sobre la expresión facial.

"En los 90 y 2000 nadie hablaba de visagismo, ni de cómo la ceja cambia la expresión del rostro. Hoy, hasta quienes no son profesionales, saben que lo más natural es lo más favorecedor", añade. A medida que pasan los años, conservar una ceja con cierta densidad ayuda a compensar la pérdida de firmeza del rostro. "La delgadez excesiva endurece la mirada. La clave está en mantener una estructura natural que aporte firmeza sin marcar en exceso", agrega Mónica Aránguez.

Cómo se llevan las cejas este año

Actualmente predominan los diseños naturales, con formas más rectas y perfectamente definidas. Mar Pérez, experta en estética y fundadora de Belleza & Bienestar, explica: "La tendencia que va a dominar van a ser las cejas naturales y abundantes en busca de la belleza natural. Cejas más rectas, no tan arqueadas como se han llevado los últimos años. Además, se llevan más definidas y recortadas, sin llevarlas despeinadas: anchas pero definidas."

Además del diseño, también cambia la forma de peinarlas y maquillarlas. "Se van a ver con efecto glow, que lograremos con ceras que dan este efecto satinado, un poco wet (húmedo). También las peinaremos hacia arriba para buscar el efecto lifting, pero sin puntas abiertas, sino recortadas. Y, en cuanto a colores, evitaremos los muy pálidos, grises y rojizos. El must serán la naturalidad, los marrones en sus distintas tonalidades", añade Pérez.