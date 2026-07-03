¿Querés cejas más gruesas? El secreto de los maquilladores para que queden bien naturales.

Las cejas gruesas volvieron para quedarse, pero muchas personas tienen problemas para que les crezcan abundantes, o bien cometieron el error de depilarlas de más y nunca lograron recuperarlas. Si este es tu caso, este secreto de los maquilladores te puede ser muy útil.

Uno de los consejos más recomendados es incorporar un sérum específico para cejas a la rutina de cuidado facial. Según explicó la cosmetóloga y maquilladora Autumn Estelle en Real Simple, este tipo de productos puede ayudar a mejorar la apariencia de la densidad de las cejas gracias a ingredientes como la biotina y la provitamina B5. Además de estos productos, también existen trucos de maquillaje que pueden ayudarte.

Truco de maquillaje para tener unas cejas más gruesas y abundantes

Si no querés esperar varios meses para ver resultados, el maquillaje puede convertirse en tu mejor aliado. Los expertos recomiendan utilizar lápices de punta fina para dibujar pequeños trazos que imiten pelos reales en las zonas menos pobladas. La clave está en elegir un tono similar al color natural de las cejas y evitar rellenarlas por completo. Dejar pequeños espacios visibles entre los trazos ayuda a conseguir un resultado mucho más natural.

"Estos productos contienen pequeñas fibras que se adhieren a los pelos de las cejas y ayudan a que luzcan más densas sin verse artificiales", señala Estelle. Incluso quienes prefieren un maquillaje mínimo pueden beneficiarse de este paso, ya que el gel ayuda a levantar y fijar los pelos, creando la ilusión de unas cejas más pobladas en cuestión de segundos.

Los errores que pueden impedir que crezcan

Además de sumar hábitos que favorezcan el crecimiento, también es importante evitar algunas conductas que podrían perjudicarlo. Por ejemplo, muchos geles para cejas contienen alcohol entre sus principales ingredientes. Aunque ayudan a fijar el pelo, también lo pueden resecar y volverlo más propenso a quebrarse o caerse.

Otro error frecuente es aplicar cremas hidratantes directamente sobre las cejas. La especialista en cejas Sania Vucetaj advierte que esto podría obstruir los folículos pilosos y afectar el crecimiento normal del pelo.

Por último, los expertos recomiendan guardar la pinza por un tiempo. Si sentís que el crecimiento está estancado, la paciencia es fundamental. "De hecho, puede llevar entre tres y seis meses que el pelo de las cejas complete un ciclo de crecimiento y comience uno nuevo", explica Estelle. Si te excediste con la depilación, lo mejor es darles tiempo y evitar seguir retirando pelos mientras se recuperan.