Te duran todo el día y no transfieren: los delineadores de labios en tendencia para un lip combo perfecto.

Los delineadores para labios son uno de los productos de maquillaje más buscados del momento, ya que los lip combo (delinearse los labios y rellenarlos con otro labial) están muy en tendencia. Recientemente, Rimmel London lanzó los nuevos delineadores de labios Oh my Plump que son completamente intransferibles, ideal si no querés estar retocándolo a cada rato. Además, cuestan menos de $20.000.

"Hasta el día de hoy, no encontré un delineador de labios que no se me salga y que no tenga que estar retocando cada media hora, así que lo único que te pido, Rimmel London, es que no me decepciones", dice Juli Celsi, creadora de contenido beauty, en uno de sus videos en los que muestra los delineadores, que además fueron virales en TikTok.

"Dicen que son resistentes al agua, que duran hasta ocho horas y que son fáciles de difuminar. Yo creo que cuando esto se seca, ya no se mueve", añade. Es muy importante que cuando te apliques este delineador, no tengas nada en los labios, ni siquiera bálsamo o manteca de cacao, para que el producto se pueda adherir bien y dure más.

Delineadores de labios Oh My Plum de Rimmel London: los tonos en tendencia

"Vienen en varios tonos, pero los dos más populares en las redes fueron el Statement Look (tono 100) y el Café Latte (tono 050)", cuenta Juli. Aunque los dos están muy en tendencia, son completamente diferentes: el Statement Look tiene un tono vino y es ideal para looks nocturnos, o bien si querés un maquillaje un poco más notorio. Queda muy bien combinado con el Lip Latex en el tono So Peachy.

Por otro lado, el tono Café Latte es "un color más tranqui, para todos los días, para ir al trabajo y a la facultad", de color nude. Es perfecto para usar en el día a día si preferís los maquillajes más naturales. "Es muy parecido al color de los labios. Para crear el lip combo, lo combinó con el Lip Latex en el tono 150 Magnetic", cierra.

Precio y dónde conseguirlos

Los delineadores de labios Oh My Plum de Rimmel London se pueden conseguir tanto de manera presencial en farmacias y perfumerías, como Farmacity, Farma Online y Perfumerías Rouge, como online a través de sus páginas webs. Tienen un costo actual de $18.000 aproximadamente.