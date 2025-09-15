Cejaplastía: la cirugía tendencia para rejuvenecer el rostro.

La cejaplastía directa se convirtió en una de las intervenciones estéticas más solicitadas por quienes buscan devolverle frescura y vitalidad a su rostro. Se trata de una cirugía ambulatoria, de corta duración, que permite elevar las cejas cuando están descendidas y generan un aspecto cansado o triste. A diferencia de otros procedimientos más invasivos, esta técnica logra resultados inmediatos y duraderos, mejorando no solo la estética sino, en algunos casos, también el campo visual.

Con el paso del tiempo, la mirada, una de las zonas más expresivas de la cara, puede perder firmeza. La disminución de la elasticidad cutánea, el efecto de la gravedad y el proceso natural de envejecimiento hacen que las cejas tiendan a caer, especialmente en su parte externa. Este descenso puede aportar un aire de fatiga e incluso interferir en la visión periférica.

Cómo es el procedimiento de la cejaplastía

La cejaplastía directa se realiza con anestesia local y dura entre 45 y 60 minutos. El procedimiento consiste en hacer una pequeña incisión justo por encima de la ceja, retirar el exceso de piel y tejido, y reposicionar la ceja en una ubicación más armónica y natural. Gracias a las técnicas actuales de sutura fina, la cicatriz queda prácticamente imperceptible, camuflada entre los pelos de la ceja.

https://www.eldestapeweb.com/atr/farandula/la-primera-foto-de-tini-stoessel-tras-su-nueva-cirugia-estetica-cambio-total--2024121918161

Este tratamiento está indicado para personas con caída marcada de las cejas por envejecimiento o factores genéticos, pacientes con enfermedades neurológicas que provocan su descenso, o quienes buscan una solución definitiva frente a alternativas temporales como la toxina botulínica o los hilos tensores.

La cejaplastía es una alternativa que escogen tanto hombres como mujeres.

Entre sus principales ventajas destacan la seguridad, la rápida recuperación y los resultados visibles de inmediato. Aunque pueden presentarse hematomas o leves asimetrías, con los cuidados adecuados los resultados suelen ser altamente satisfactorios. Así, la cejaplastía se posiciona como una opción eficaz para rejuvenecer la mirada y devolverle expresividad al rostro.