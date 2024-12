La primera foto de Tini Stoessel tras su nueva cirugía estética: "Cambio total".

Desde que dio sus primeros pasos en el mundo artístico, Tini Stoessel fue objeto de reiteradas críticas y comentarios sobre su aspecto físico. Un tema que de hecho le causó problemas de autoestima y del que habló mucho en su último disco "Un mechón de pelo". Sin embargo, a pesar de su postura frente al tema, la cantante volvió a recibir opiniones acerca de la nueva intervención quirúrgica que se hizo.

Según información del periodista Gustavo Méndez, la cantante pop se aumentó el busto en secreto. Al parecer, la intervención quirúrgica se realizó en la exclusiva Clínica Zabala, en Buenos Aires, un lugar que se destaca por su discreción. Por otro lado, para evitar que la reconocieran, la artista habría usado un alias para acceder al centro médico.

Aunque Tini no confirmó ni desmintió la cirugía, los cambios en su aspecto físico fueron captados por sus fanáticos quienes comentaron que tuvo "un cambio total". Otros, aprovecharon las redes sociales para felicitarla por su aspecto renovado, y la elogiaron por lo bien que luce.

Cuándo se estrena la serie de Tini Stoessel por Disney Plus: video del tráiler

Disney vio nacer muchas estrellas, pero si de las argentinas hablamos, Tini Stoessel es una de las principales. Con una carrera que comenzó cuando tenía 14 años, hoy se distingue como una de las cantantes más populares no solo en nuestro país, sino en el resto de Latinoamérica, e, incluso, Europa y Estados Unidos. El estudio del ratón ha seguido de cerca su trayectoria, tanto es así que, ahora, espera el estreno de una serie protagonizada por la estrella pop.

Quebranto, la serie protagonizada por Tini Stoessel, se estrenará en Disney Plus en la primera mitad del 2025. La noticia fue confirmada por la actriz y cantante, quien adelantó en el diván con Susana Giménez: "Se estrena el año que viene, no sé si a principio o a mitad de año".

Durante la entrevista con Susana Giménez, Tini Stoessel arrojó algunas puntas sobre Quebranto, la serie que protagoniza y que se trata de su tan esperado regreso a la actuación. "Vuelvo a actuar, ya filmé a principio de año", recapituló, y agregó: "Fue un personaje muy demandante a nivel profesional, eran muchas horas de rodaje, y con un personaje pesado".

En este sentido, sostuvo: "Eran escenas difíciles de hacer porque eran cosas que nunca había vivido. Pasa de todo, a veces terminaba la escena y me costaba salir del papel, me hizo crecer, pero fue demandante a nivel profesional". Por último, sobre la serie que rodó en México y a la que fue convocada sin casting, comentó: "Me gustó mucho la historia y me interesó verme en un papel así".

¿De qué trata Quebranto, la serie de Tini Stoessel?

Quebranto, la serie protagonizada por Tini Stoessel, presenta a una mujer atrapada en sus propios conflictos mientras se enfrenta a una investigación policial llena de giros inesperados. En el primer avance, se puede ver a la actriz interpretando el papel más dramático en la historia de su carrera.

Los usuarios de Disney Plus van a poder ver a Tini desde un lugar más oscuro, donde el drama inundará la pantalla. Sin dudas, el rodaje de esta serie se trató de un desafío en la carrera de la actriz y cantante.