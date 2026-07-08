La coyuntura económica de la Argentina atraviesa un escenario de extrema tensión, donde los números macroeconómicos comienzan a chocar de frente con la realidad sociolaboral de la población. En una dura intervención televisiva por la señal de TN, el reconocido periodista Marcelo Bonelli criticó duramente las medidas económicas del experimento libertario de Javier Milei.

Bonelli fue categórico al describir la naturaleza de la política económica implementada: "Acá se aplica lo que se llama en la jerga económica un plan ortodoxo de ajuste", dijo el periodista, y agregó que ese esquema "se hizo un poco para equilibrar una economía que estaba desmadrada".

Sin embargo, más allá de los objetivos iniciales de ordenamiento fiscal, el periodista remarcó que las consecuencias de sostener este esquema están a la vista de todos: "El efecto de estos programas es una afectación de la actividad económica, sobre todo de los sectores vinculados al consumo doméstico, como son las fábricas", analizó de forma tajante.

Un freno que golpea a las grandes industrias

Uno de los puntos más críticos de la exposición de Bonelli radicó en señalar que la crisis ya no afecta únicamente a los eslabones más débiles de la cadena comercial, sino que ha empezado a socavar la estructura de las grandes industrias que concentran un alto volumen de mano de obra.

Para ejemplificar esta delicada situación, el conductor de TN puso la mirada sobre un sector emblemático: "Hay otro dato muy significativo que son las fábricas de automotores, que también han caído la producción en forma sostenida".

"Esto implica... en algunas fábricas, por ejemplo automotores, primero reducís horas extras, después sacás un turno, y llega un momento que, si el ajuste continúa, se producen despidos", sentenció el periodista económico del Grupo Clarín.

Desocupación encubierta y precarización: la realidad del "subempleo"

El diagnóstico del analista se tornó aún más sombrío al detenerse en las estadísticas oficiales de empleo. Según Bonelli, lo que realmente se ha disparado en el último período es una mutación hacia el trabajo informal y de subsistencia: "Esto se refleja en el índice de desempleo que subió un poco. Y lo que subió más fue el subempleo. O sea, hay mucha gente que deja de tener un empleo regulado, en blanco, con todas las de la ley, y pasa a precarizarse, ya sea a través de changas o a través de las plataformas, que también están como en una etapa de saturación".

De cara al futuro político: la encrucijada de 2027

Hacia el final de su intervención, Bonelli proyectó cómo este escenario económico puede condicionar las aspiraciones políticas del oficialismo de cara a los próximos años, advirtiendo que, históricamente, el éxito en las urnas requiere de un equilibrio que hoy parece estar lejos de consolidarse.

Para que un gobierno logre la reelección, el periodista planteó que tradicionalmente se deben cumplir dos condiciones fundamentales: "Primera condición, que los niveles de inflación eran bajos... esa condición se estaría dando. Y segunda condición, es que los niveles de actividad eran altos. Esa condición no se estaría dando", concluyó, dejando planteada una profunda incógnita sobre la sostenibilidad social y política del modelo.