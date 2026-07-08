Cuenta DNI: uno por uno, todos los descuentos y las promociones para aprovechar en julio 2026

Una de las novedades de Cuenta DNI en julio tiene que ver con la flexibilidad de los días y el incremento en topes de reintegros.

El Banco Provincia anunció de manera oficial una batería de beneficios y promociones para quienes utilicen la billetera digital Cuenta DNI durante todo el mes de julio de 2026. Con el foco firmemente puesto en el receso por las vacaciones de invierno y el impulso sostenido al comercio local, la herramienta tecnológica, que ya supera los 10 millones de personas usuarias, renovó su esquema de reintegros con importantes ampliaciones en los topes de ahorro.

Según el comunicado oficial emitido por la entidad bonaerense, las modificaciones principales alcanzan a rubros de alta demanda cotidiana como la gastronomía, los comercios de barrio y las ferias de cercanía. A su vez, se destaca la incorporación de nuevas promociones pensadas exclusivamente para las actividades culturales y la recreación familiar durante el receso invernal.

Una de las principales novedades de la grilla de julio tiene que ver con la flexibilidad de los días y el incremento en los montos de devolución:

Gastronomía: La promoción para restaurantes y locales del rubro ahora se extiende a todos los días de la semana , ofreciendo un descuento del 25% y un nuevo tope de $10.000 semanales , el cual se alcanza con $40.000 en consumos.

La promoción para restaurantes y locales del rubro ahora se extiende a , ofreciendo un descuento del 25% y un nuevo tope de , el cual se alcanza con $40.000 en consumos. Locales YPF Full: El mismo beneficio del 25% y tope de $10.000 por fin de semana (con consumos de $40.000) aplicará para las compras en los locales adheridos de las estaciones de servicio los días sábados y domingos. Desde la banca pública aclararon rigurosamente que esta promoción no incluye la compra de combustibles.

Para el abastecimiento del hogar y las compras diarias en los municipios bonaerenses, se mantendrán las siguientes modalidades de ahorro:

Comercios de cercanía: Continúan ofreciendo un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope unificado de $6.000 por semana y por persona , alcanzable con $30.000 en compras.

Continúan ofreciendo un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope unificado de , alcanzable con $30.000 en compras. Ferias y mercados bonaerenses: Mantienen el 40% de descuento todos los días de la semana. El tope es de $6.000 semanales por persona y se logra con un consumo de $15.000.

Mantienen el 40% de descuento todos los días de la semana. El tope es de y se logra con un consumo de $15.000. Garrafas: El beneficio para paliar las bajas temperaturas sigue vigente con un 40% de descuento diario y un tope mensual unificado de $18.000, alcanzable con compras por $45.000.

Con motivo de las vacaciones de invierno, el Banco Provincia incorporará por primera vez una promoción específica para el rubro movilidad y sostendrá beneficios especiales en eventos de gran concurrencia, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil. El objetivo explicitado por la entidad es acompañar el consumo de las familias y facilitar el acceso a actividades recreativas y servicios culturales.

Importantes descuentos con Cuenta DNI en comercios de barrio, ferias y garrafas.

Asimismo, las universidades, eventos, entidades educativas y clubes continuarán accediendo a un 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 (consumos de $15.000). Por otra parte, se detalló el esquema para rubros de consumo específico:

Marcas seleccionadas: Participan con un 30% de descuento diario y un tope mensual de $15.000 para compras de hasta $50.000.

Participan con un 30% de descuento diario y un tope mensual de para compras de hasta $50.000. Librerías de texto: Ofrecen un 10% de ahorro los lunes y martes, sin tope de reintegro .

Ofrecen un 10% de ahorro los lunes y martes, . Farmacias y perfumerías: Otorgan un 10% de descuento los días miércoles y jueves, también sin tope de reintegro.

Como facilidad adicional pensada para diversificar y potenciar el uso de la plataforma digital, quienes utilicen tarjetas de crédito asociadas a la Cuenta DNI para realizar pagos sin contacto (contactless) contarán con un beneficio de financiación. Podrán abonar sus consumos en hasta tres cuotas sin interés, una medida válida exclusivamente para compras en comercios que no pertenezcan al rubro de alimentos.

Uno por uno, los descuentos con Cuenta DNI en julio 2026

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes. El tope es de $6.000 semanales por persona, el cual se alcanza con un consumo de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes. El tope es de $6.000 semanales por persona, el cual se alcanza con un consumo de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. El tope es de $6.000 semanales por persona, alcanzable con compras por $15.000.

40% de descuento todos los días. El tope es de $6.000 semanales por persona, alcanzable con compras por $15.000. Gastronomía: 25% de descuento todos los días. El nuevo tope es de $10.000 semanales por persona y se alcanza con $40.000 en consumos.

25% de descuento todos los días. El nuevo tope es de $10.000 semanales por persona y se alcanza con $40.000 en consumos. YPF Full (Locales adheridos): 25% de descuento los sábados y domingos. El nuevo tope es de $10.000 por fin de semana y se consigue con consumos de $40.000 (excluye la compra de combustibles).