Las promociones de Cuenta DNI estarán vigentes durante julio y buscan incentivar el consumo en comercios bonaerenses durante las vacaciones de invierno.

Con la llegada de las vacaciones de invierno, Cuenta DNI renovó su esquema de descuentos para julio de 2026. La billetera digital de Banco Provincia mantendrá sus populares beneficios en distintos rubros y, además, incorporará mejoras sustanciales en algunas de las promociones más utilizadas por sus usuarios para aliviar el bolsillo durante el receso escolar.

El nuevo cronograma incluye reintegros en comercios de cercanía, ferias, mercados, garrafas, librerías, farmacias, perfumerías y estaciones de servicio adheridas, además de promociones especiales para eventos y opciones de financiamiento con tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación.

La principal sorpresa del mes pasa por dos beneficios clave que incrementarán el monto máximo de devolución. Tanto la promoción de gastronomía como la de los locales YPF Full elevarán su tope de reintegro semanal de $8.000 a $10.000, una mejora que llega justo para amortiguar los gastos de la temporada invernal.

Gastronomía: El descuento del 25% estará disponible todos los días de la semana . El nuevo tope de $10.000 se alcanza con consumos de $40.000, pero sin incluir la compra de combustibles.

El descuento del estará disponible . El nuevo tope de $10.000 se alcanza con consumos de $40.000, pero sin incluir la compra de combustibles. YPF Full: El beneficio del 25% regirá los sábados y domingos en locales adheridos (no incluye la compra de combustibles). Al igual que en gastronomía, el tope sube a $10.000 por fin de semana.

Además, durante el receso invernal, la banca pública bonaerense ofrecerá promociones especiales en eventos, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil, y sumará por primera vez descuentos vinculados al rubro de movilidad.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI en julio

Beneficios válidos todos los días

Gastronomía: 25% de descuento todos los días, con el nuevo tope de $10.000 por semana.

25% de descuento todos los días, con el nuevo tope de por semana. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales por persona.

40% de descuento todos los días, con un tope de semanales por persona. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope de $18.000 por mes.

40% de descuento todos los días, con un tope de por mes. Universidades, entidades educativas, clubes y eventos: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con un tope de por semana. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 por mes.

Sigue la promoción con las tarjetas de crédito vinculadas a la Cuenta DNI.

Beneficios en días especiales

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes , con un tope de $6.000 por semana (se alcanza con consumos de $30.000).

20% de descuento de , con un tope de por semana (se alcanza con consumos de $30.000). YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con el nuevo tope de $10.000 por fin de semana.

25% de descuento los en locales adheridos, con el nuevo tope de por fin de semana. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes , sin tope de reintegro.

10% de descuento los , sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves , sin tope de reintegro.

10% de descuento los , sin tope de reintegro. Supermercados Toledo: 15% de descuento los martes, sin tope de reintegro. La devolución se acredita dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Por otra parte, continúa vigente la promoción con las tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación. Banco Provincia ofrece hasta 3 cuotas sin interés en compras sin contacto ("contactless") en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro de alimentos.

Este esquema de promociones busca incentivar el consumo en los comercios de barrio de la provincia de Buenos Aires, ofreciendo un importante alivio económico tanto para las compras cotidianas del hogar como para las salidas recreativas en familia durante las vacaciones.