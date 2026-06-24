Banco Provincia: lanzan un especial de invierno con hasta 18 cuotas sin interés en camperas y estufas

Con la llegada de las bajas temperaturas consolidadas en todo el país, las oportunidades para abrigarse y aclimatar el hogar sin descuidar el bolsillo se vuelven indispensables. En este contexto, Provincia Compras, la tienda online oficial del Banco Provincia, lanzó una mega liquidación bajo el nombre "Especial Invierno".
La campaña comercial ofrece la oportunidad de adquirir productos de marcas líderes con descuentos de hasta el 39% y una financiación de hasta 18 cuotas sin interés. Sin embargo, los interesados deberán apurarse: la promoción especial estará vigente por tiempo limitado hasta este jueves 25 de junio inclusive.
La propuesta está destinada de forma exclusiva a clientes del Banco Provincia. Pueden acceder a los beneficios todas aquellas personas que tengan una tarjeta de crédito o débito Visa o MasterCard emitida por dicha entidad bancaria.
Además, para productos seleccionados, la plataforma permite utilizar la modalidad de "Préstamo Provincia Compras". Los envíos se realizan a todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Liquidación en Indumentaria: camperas, parkas y buzos en 18 cuotas
La categoría de indumentaria presenta rebajas de hasta el 36% en prendas seleccionadas de abrigo para pasar el invierno con estilo y comodidad.
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Parka Andino: 36% de descuento. Precio actual: $140.000 (Precio de lista: $220.000). Financiación de hasta 18 cuotas sin interés de $7.778. Disponible en 5 talles.
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Buzo Sara de Plush (Verde militar): 31% de descuento. Precio actual: $62.293 (Precio de lista: $89.890). Financiación de hasta 18 cuotas sin interés de $3.461. Disponible en 3 talles.
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Buzo Cala de Plush Tigre (Tierras): 30% de descuento. Precio actual: $56.910 (Precio de lista: $81.300). Financiación de hasta 18 cuotas sin interés de $3.162. Cuenta con la etiqueta de Envío gratis. Disponible en 1 talle.
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Campera Mujer Biker Oreiro Love (Ajustada Vegana): 28% de descuento. Precio actual: $125.990 (Precio de lista: $173.900). Financiación de hasta 18 cuotas sin interés de $7.000. Disponible en 3 talles.
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Campera Abrigo Tapado Liviano Mujer Oreiro Love: 27% de descuento. Precio actual: $139.990 (Precio de lista: $191.900). Modelo liviano con cinto negro. Financiación de hasta 18 cuotas sin interés de $7.778. Disponible en 3 talles.
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Piloto Alicia de Cire (Negro): 20% de descuento. Precio actual: $95.120 (Precio de lista: $118.900). Financiación de hasta 18 cuotas sin interés de $5.285. Disponible en 3 talles.
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Piloto Alicia de Cire (Estampa Flores azul y rosa): 20% de descuento. Precio actual: $116.720 (Precio de lista: $145.900). Cuenta con la etiqueta de Envío gratis. Disponible en 5 talles.
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Campera Bruselas Unisex (Wanama Kids): 20% de descuento. Precio actual: $87.911 (Precio de lista: $109.889). Financiación de hasta 18 cuotas sin interés de $4.884. Disponible en 4 talles.
Especial Calefacción en Provincia Compras
Para quienes buscan acondicionar los ambientes de sus casas o espacios exteriores, la tienda del Banco Provincia despliega un catálogo con opciones de alta eficiencia, tecnología digital y precios imbatibles.
Calefacción para interiores
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Caloventor Cerámico Alpaca 1500W (PTC-902): Con termostato incluido. Precio actual: $55.999 (Antes $92.357,53 | 39% OFF). En 18 cuotas sin interés de $3.112.
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Caloventor Split Digital 2000W Alpaca (KPT-0609): Incluye control remoto. Precio actual: $190.899 (Antes $294.000 | 35% OFF). En 18 cuotas sin interés de $10.606.
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Estufa Calefactor Liliana Hotbreeze (CCIF150N) 1400W: Disponible en 1 color. Precio actual: $86.299 (Antes $132.909,51 | 35% OFF). En 18 cuotas sin interés de $4.795.
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Estufa Halógena de 3 Velas Alpaca: Máxima eficiencia de 1200W. Precio actual: $47.999 (Antes $73.920 | 35% OFF). En 18 cuotas sin interés de $2.667.
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Panel Convector Smartlife 2000W: Vidrio templado digital, disponible en 2 colores. Precio actual: $294.116,17 en 18 cuotas sin interés de $16.340.
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Calefactor Panel Infrarrojo Liliana Infratec (CI650) 2200W: Precio actual: $242.330,98 en 18 cuotas sin interés de $13.463.
Calefactores para exteriores y alta potencia
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Calefactor Infrarrojo de Pie Exterior Liliana (CIPIE2000): Precio actual: $187.699 (Antes $289.060,92 | 35% OFF). En 18 cuotas sin interés de $10.428.
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Calefactor de Exterior Hongo + Pelota Lusqtoff (JK-1008P): Precio actual: $399.999 (Antes $499.999 | 20% OFF). En 18 cuotas sin interés de $22.223.
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Estufa Pirámide Calentador de Patios Daewoo: Precio actual: $599.999 (Antes $699.999 | 14% OFF). En 18 cuotas sin interés de $33.334.
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Calefactor Exterior Pirámide a Gas Lusqtoff (JK-1010) 10kcal: Precio actual: $769.999 (Antes $899.999 | 14% OFF). En 18 cuotas sin interés de $42.778.
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Calefactor Cañón Kerosene 60kw Lusqtoff (HTBGO-60A): Precio actual: $1.399.999 (Antes $1.599.999 | 13% OFF). En 18 cuotas sin interés de $77.778.
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Calefactor Exterior Estufa Hongo Símil Mimbre (JK1009): Catalogado como precio imbatible. Precio actual: $435.999 (Antes $491.919 | 11% OFF). En 18 cuotas sin interés de $24.223.