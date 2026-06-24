Inédito en el país: Banco Provincia se une a Microsoft para lanzar una revolucionaria tecnología

La banca pública argentina da un paso concreto hacia la modernización tecnológica. El acuerdo entre Banco Provincia y Microsoft no parte de cero: ambas organizaciones ya habían trabajado juntas en el desarrollo de PIA, el agente de IA que funciona dentro del home banking del banco y le permite a cualquier persona realizar operaciones y consultas usando lenguaje natural desde un chat. Lo que se firma ahora es la expansión formal de esa relación, con un plan de trabajo conjunto que abarca desde el uso estratégico de datos hasta la seguridad de los activos digitales.

En qué áreas trabajarán juntos

El acuerdo cubre cuatro frentes principales. El primero es el uso de IA generativa para analizar grandes volúmenes de información, identificar patrones y acelerar la toma de decisiones en distintas áreas del banco. El segundo es la automatización de procesos, para reducir tiempos operativos y mejorar la eficiencia interna.

El tercer frente apunta a la realidad mixta como herramienta de trabajo, una tecnología que ya se usa en sectores como la salud, la industria y la logística, pero que todavía es poco frecuente en el sistema financiero argentino. El cuarto pilar, y quizás el más sensible para una institución con millones de usuarios, es la ciberseguridad: el acuerdo incluye el desarrollo de capacidades de protección de activos digitales y construcción de entornos más confiables para la operación y la innovación.

Qué dicen los protagonistas del acuerdo

Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia, explicó el contexto desde adentro de la institución: "Durante nuestros primeros cuatro años de gestión renovamos todo el ecosistema digital de la institución y, desde 2023, logramos avances muy significativos en la implementación de la inteligencia artificial. Con este acuerdo pensamos expandir aún más nuestras fronteras tecnológicas para seguir construyendo una banca más innovadora, sin perder nuestra impronta de cercanía". También señaló que la alianza buscará potenciar la labor de los 10.100 trabajadores del banco con herramientas que mejoren la productividad y la colaboración interna.

Sebastián Aveille, Country Manager de Microsoft Argentina, sumó el ángulo de la industria: "Vivimos una redefinición profunda del trabajo y de los servicios financieros, y la inteligencia artificial es uno de los grandes catalizadores de ese cambio". La frase resume bien el momento que atraviesa el sector: ninguna entidad financiera de escala puede ignorar ya la presión por adoptar estas herramientas, y Banco Provincia elige hacerlo con uno de los socios tecnológicos más importantes del mundo.

Por qué este acuerdo importa más allá del banco

El Banco Provincia no es cualquier institución. Con 10,5 millones de clientes, es uno de los bancos con mayor penetración en la Argentina, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Que una entidad de esa escala formalice una alianza de este tipo con Microsoft manda una señal clara al sistema financiero: la adopción de IA, automatización y ciberseguridad avanzada ya no es opcional ni exclusiva del sector privado.

El caso de PIA, el agente conversacional que ya opera en el home banking, es la prueba más concreta de que la tecnología existe y funciona. Lo que viene ahora es escala, profundidad y más capas de inteligencia aplicada a una banca que atiende a uno de cada cinco argentinos.