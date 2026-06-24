Google Chrome: el revolucionario plan para integrar la IA directo en tu buscador cotidiano

La medida busca convertir a la IA en una herramienta central dentro de la experiencia de navegación.

Google sigue profundizando la integración de inteligencia artificial en sus productos y ahora prepara uno de los cambios más importantes para Chrome en los últimos años. La compañía comenzó a probar un acceso directo permanente al llamado Modo IA, una función que permitirá interactuar con la inteligencia artificial sin necesidad de abrir nuevas pestañas o ingresar al buscador.

La novedad fue detectada en versiones experimentales del navegador y apunta a convertir a la IA en una herramienta central dentro de la experiencia de navegación. Con un solo clic, los usuarios podrán abrir un panel lateral desde cualquier página web para realizar consultas, pedir resúmenes o analizar información en tiempo real.

Cómo funcionará el nuevo Modo IA de Chrome

La nueva función incorpora un botón fijo en la interfaz de Chrome que despliega una barra lateral impulsada por inteligencia artificial. Desde ese espacio, los usuarios podrán hacer preguntas relacionadas con el contenido que están viendo sin abandonar la página actual.

Entre las capacidades previstas se encuentran la generación de resúmenes, la explicación de conceptos complejos, el análisis de textos y la posibilidad de obtener respuestas contextualizadas sobre el sitio que se está visitando. El objetivo es reducir la necesidad de cambiar entre pestañas o realizar búsquedas adicionales para encontrar información complementaria.

Según las pruebas realizadas por Google, el sistema también podrá trabajar con archivos aportados por el usuario para ofrecer respuestas más precisas y adaptadas a cada situación. De esta manera, la inteligencia artificial estará disponible de forma permanente durante toda la navegación.

La nueva función incorpora un botón fijo en la interfaz de Chrome.

La apuesta de Google por una navegación asistida por IA

La incorporación de este acceso directo forma parte de una estrategia más amplia de Google para integrar Gemini y otras funciones de inteligencia artificial dentro de Chrome. Durante los últimos meses, la empresa sumó nuevas herramientas orientadas a la búsqueda, la organización de información y el análisis de contenido desde el propio navegador.

Con este nuevo paso, Google busca que la interacción con la IA sea más natural y rápida. En lugar de depender de aplicaciones externas o servicios independientes, los usuarios podrán acceder a respuestas generadas por inteligencia artificial desde cualquier sitio web que estén consultando.

Aunque por el momento la función se encuentra en fase de pruebas, todo indica que la inteligencia artificial tendrá cada vez más protagonismo dentro de Chrome, transformando la manera en que millones de personas navegan, investigan y consumen información en internet.