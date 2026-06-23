Celeste y blanco: el impactante cambio secreto en el buscador de Google para celebrar el nuevo récord de Messi

Fuente: RTVE.

El capitán de la Selección lo hizo de nuevo: una vez más y van... Lionel Messi anotó dos goles ante Austria en el AT&T Stadium para liderar el 2-0 de Argentina en la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. Con esos tantos llegó a 18 goles en Copas del Mundo y se consagró como el máximo goleador de la historia del torneo, por delante del alemán Miroslav Klose y del brasileño Ronaldo. Para coronar el momento, Google no se quedó afuera del festejo.

Cómo activar el easter egg en el Buscador

El proceso es tan simple como buscarlo. Al escribir "Lionel Messi" en Google, el Buscador despliega una sorpresa interactiva exclusiva dedicada a homenajear su magia. La animación tiene un guiño visual claro hacia los colores de la camiseta argentina: celeste y blanco. No requiere ningún paso adicional: aparece directamente en los resultados de búsqueda y se puede activar desde cualquier dispositivo, ya sea computadora, tablet o celular.

El récord que lo pone solo en la historia

Con 18 goles en seis Copas del Mundo, desde Alemania 2006 hasta Estados Unidos 2026, el rosarino escribió un récord que parece difícil de alcanzar para cualquier jugador de la generación actual. El único que tiene a Messi al alcance en el corto plazo es Kylian Mbappé, que tiene 14 goles en copas del mundo, pero en apenas 16 partidos, 11 encuentros menos que los que jugó la Pulga.

Lo de este Mundial no tiene explicación racional: cinco goles en dos partidos, a horas de cumplir 39 años, convertido en el máximo goleador de este Mundial y de todos los de la historia. Argentina lidera el Grupo J con puntaje perfecto y ya clasificó a dieciseisavos de final. El viernes se resuelve con quién nos cruzaremos en la próxima instancia de la competencia.

Seguir el Mundial en tiempo real, también desde Google

Más allá del easter egg puntual, Google actualizó su Buscador para ofrecer una cobertura completa del torneo en tiempo real. Al buscar cualquier partido en curso, la pantalla muestra el resultado en vivo, las posiciones de la tabla y los datos clave del encuentro. Tanto en Android como en iOS, también es posible fijar el marcador directamente en la pantalla de bloqueo, sin necesidad de desbloquear el teléfono. Para más novedades relacionadas con el Mundial y el Buscador, Google comparte actualizaciones en su perfil de @GoogleArgentina en X.