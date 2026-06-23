Se terminó la peor limitación de Google: el nuevo menú de NotebookLM para activar tu asistente mental oculto

Fuente: GptZone.

NotebookLM es una de las herramientas de IA más útiles para organizar y analizar información, pero siempre tuvo una limitación que frustraba a sus usuarios: no recordaba nada de una sesión a otra y no permitía modificar las notas guardadas. Según el sitio Testing Catalog, el código interno de NotebookLM muestra que existen dos funciones en fase de pruebas que apuntan exactamente a resolver esos dos problemas. Si se lanzan, van a cambiar bastante la experiencia de uso.

Qué es la inteligencia personal y cómo funcionaría

La primera función es Personal Intelligence, o inteligencia personal, que dota de memoria contextual a la herramienta. No es una función nueva dentro del ecosistema de Google: ya funciona en Gmail y Google Fotos para cruzar datos entre aplicaciones. Pero en NotebookLM tendría una diferencia importante: la inteligencia personal de NotebookLM aprendería de tus conversaciones anteriores dentro de la aplicación, retendría esa información y la usaría más adelante para darte respuestas más ajustadas a tu forma de trabajar. A diferencia de lo que vemos en Gmail o Google Fotos, esta función solo estará limitada a la actividad que lleves a cabo dentro de NotebookLM, lo cual ayudará a proteger tus datos.

El usuario va a tener el control total sobre esto: podrá desactivarlo o revisar los datos almacenados en cualquier momento. No es la primera vez que esta función aparece en pruebas para NotebookLM, lo que sugiere que Google está cada vez más cerca de implementarla de forma general.

La edición de notas con IA, la otra gran novedad

La segunda función que llegará a NotebookLM es la edición de notas con IA. Hasta ahora, las respuestas guardadas en el bloc de notas no se pueden modificar una vez creadas, lo que genera fricción cuando querés ajustar algo o retomar ese texto desde el chat.

Con la nueva función, el flujo de trabajo sería mucho más fluido: podrías seleccionar texto de una nota, enviarlo directo al chat como contexto y pedirle a NotebookLM que lo reescriba o mejore. Una forma de usar NotebookLM no solo para consultar información, sino también para producir texto a partir de ella.

Cuándo llegan y qué más se viene

La integración de Personal Intelligence y la edición de notas no tienen fecha de lanzamiento confirmada. Aunque existe la posibilidad de que no se implementen en NotebookLM, la realidad es que son dos funciones que le harían mucho bien a los usuarios de esta herramienta. Mientras tanto, Google ya sumó a NotebookLM la posibilidad de programar un compañero de investigación agente, capaz de alimentar el cuaderno con fuentes de la web de forma autónoma, sin necesidad de tener el ordenador encendido.