La alarmante invasión de videos falsos con IA que inunda el algoritmo de TikTok

Casi el 60% de los videos que aparecen en el feed de una cuenta nueva son hechos con IA.

TikTok vuelve a quedar en el centro de la discusión sobre la calidad del contenido que consumen millones de usuarios. Un reciente informe de Kapwing reveló que el 59% de los videos que aparecen en el feed de una cuenta nueva de TikTok corresponden a contenido generado por inteligencia artificial de baja calidad, conocido popularmente como “AI slop”. La cifra resulta especialmente significativa porque triplica la registrada en YouTube, donde este tipo de material representa el 21% de las recomendaciones iniciales.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores crearon cuentas nuevas en ambas plataformas y analizaron manualmente los primeros 500 videos recomendados por los algoritmos. En TikTok identificaron 294 videos generados por IA, mientras que en YouTube encontraron 104 piezas de este tipo dentro de la misma muestra.

El estudio también señala que TikTok ya había etiquetado más de 1.300 millones de videos como generados por inteligencia artificial durante 2025, una muestra de la magnitud que alcanzó este fenómeno en la plataforma. Sin embargo, los resultados sugieren que una gran cantidad de este contenido sigue ocupando un lugar destacado dentro de las recomendaciones que reciben los usuarios desde el primer momento.

La inteligencia artificial gana terreno en TikTok

La investigación pone en evidencia cómo el contenido automatizado se está expandiendo dentro de las redes sociales. Según los datos recopilados por Kapwing, la presencia de videos creados mediante IA es especialmente visible en TikTok, donde los algoritmos parecen favorecer este tipo de publicaciones con una frecuencia mucho mayor que otras plataformas.

Aunque la compañía incorporó herramientas para que los usuarios puedan limitar la cantidad de contenido generado por inteligencia artificial que aparece en sus feeds, el informe indica que la experiencia predeterminada continúa mostrando una elevada proporción de este material.

Los algoritmos de Tiktok parecen favorecer este tipo de publicaciones.

Las categorías más afectadas por el contenido generado por IA

El análisis también examinó más de 10.000 videos distribuidos en 20 categorías diferentes para identificar dónde se concentra este fenómeno. El segmento infantil fue el más impactado: el 57% de los videos evaluados estaban generados por inteligencia artificial. Dentro de la etiqueta #cartoonkids, 97 de los 100 videos destacados fueron creados con estas herramientas.

Otras categorías con una fuerte presencia de contenido automatizado fueron Ciencia y Educación, Salud e Historia, donde la proporción de videos generados por IA osciló entre el 33% y el 35%. Los investigadores explican que estos temas suelen apoyarse en narraciones, imágenes y animaciones que pueden producirse fácilmente mediante herramientas de inteligencia artificial.

En contraste, áreas como Moda, Música y Fitness registraron niveles mínimos de contenido generado por IA, con porcentajes inferiores al 2%. Esto se debe a que estos formatos dependen en gran medida de personas reales frente a cámara y de experiencias más difíciles de replicar mediante sistemas automatizados.

Los resultados reflejan un desafío cada vez mayor para las plataformas sociales: equilibrar el crecimiento del contenido generado por inteligencia artificial sin afectar la calidad de la experiencia que reciben los usuarios.