El periodista ultra oficialista Luis Majul analizó la derrota del gobierno de Javier Milei en el Congreso luego de la decisión de retirar el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros. El conductor preferido de la Casa Rosada reconoció sin matices la victoria de la oposición en la pulseada legislativa por la Ley de Tierras y le mandó un duro mensaje a la administración libertaria.

Majul puso el foco en las tensiones que se generaron puertas adentro del oficialismo tras la retirada del capítulo. Según relató, dentro del propio Gobierno circularon versiones cruzadas sobre quién era el responsable del traspié: "En el Gobierno se echan la culpa: 'No, fue Sturzenegger; no, la plantearon mal'...", describió el conductor, dejando en evidencia el clima de reproches internos que atraviesa La Libertad Avanza tras la derrota.

"No supieron defender y explicar el proyecto"

Majul apuntó a la mala comunicación del gobierno para defender la Ley de Tierras. Para el conductor preferido de Javier Milei, el Gobierno no logró instalar los argumentos necesarios para sostener la iniciativa frente a la opinión pública, algo que terminó siendo determinante en el desenlace. "Hay algo que pasó seguro, seguro: no supieron defender y explicar el proyecto desde el oficialismo", sostuvo, marcando una falencia que atribuyó directamente a la conducción política del oficialismo y no a factores externos.

En cambio, el periodista mega oficialista destacó que la oposición logró construir un mensaje claro, directo y de fácil consumo masivo, sin necesidad de mayores desarrollos técnicos. "Del otro lado, con una sencilla consigna que no necesitaba más explicación —'Estamos en contra de la extranjerización de tierras'—, lo voltearon", argumentó el periodista.

"Aplauso para una parte de la oposición"

Al cerrar su editorial, Majul fue todavía más explícito en su reconocimiento hacia el trabajo de los bloques que impulsaron el rechazo al capítulo de tierras. "Desde el punto de vista dialéctico, semántico, desde la discusión ideológica, muy bien lo voltearon, ¿eh? Aplauso para una parte de la oposición y todos los que se me plegaron, que no necesitaron hacer mucho para voltearlo", concluyó.