Entradas para La Oreja de Van Gogh en Argentina 2027: precios y fecha de cuándo toca

A 30 años de sus comienzos, La Oreja de Van Gogh inicia una nueva era tras concretar uno de los regresos más multitudinarios y celebrados de la música española. En el marco de su gira “Tantas cosas que contar”, la banda confirmó su llegada a Buenos Aires para presentarse el 19 de marzo de 2027 e el Movistar Arena. El fenómeno que revolucionó España durante 2026, vendiendo más de 400,000 entradas y agotando fechas en tiempo récord, cruza el Atlántico para reencontrarse con el público argentino en lo que promete ser un viaje repleto de nostalgia y emoción.

Entradas: cuándo comprar, preventa y precios

Las entradas se podrán adquirir de forma exclusiva a través de la web oficial del Movistar Arena. La venta se organizará en dos etapas:

Preventa Santander: disponible a partir del jueves 6 de agosto a las 16:00 hs . Los clientes podrán acceder a un beneficio de hasta 6 cuotas sin interés abonando con tarjeta de crédito desde la App Santander o a través de MODO.

Venta general: se habilitará el viernes 7 de agosto a las 16:00 hs con todos los medios de pago disponibles y manteniendo la opción de 6 cuotas sin interés para clientes Santander.

Respecto a los costos, los precios oficiales para las distintas ubicaciones (campo, plateas bajas y plateas altas) se darán a conocer de manera directa en el sitio del Movistar Arena al momento de la apertura de la fila virtual.

La Oreja de Van Gogh estará en el Movistar Arena. (Crédito de imagen: Dale Play)

Tres décadas de trayectoria y un reencuentro histórico

El verdadero eje de esta nueva etapa de la banda es importante: el reencuentro con Amaia Montero, la voz original de la etapa fundacional del grupo. Nacida en 1996 en Donostia / San Sebastián, La Oreja de Van Gogh se posicionó como la banda española más premiada de su generación, acumulando reconocimientos como el Grammy Latino, cinco Premios Ondas y antológicos pasos por Viña del Mar.

Con su vigencia intacta, recientemente su clásico "Rosas" superó los mil millones de reproducciones ingresando al 1 Billion Club de Spotify, el repertorio repasará himnos generacionales como Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo y 20 de enero. Además, el conjunto sumará composiciones recientes como "Todos estamos bailando la misma canción", presentada a fines de 2025. Un festejo perfecto para celebrar tres décadas de historia compartida.