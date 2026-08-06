Entradas para La Oreja de Van Gogh en Argentina 2027: precios y fecha de cuándo toca

A 30 años de sus comienzos, La Oreja de Van Gogh inicia una nueva era tras concretar uno de los regresos más multitudinarios y celebrados de la música española. En el marco de su gira “Tantas cosas que contar”, la banda confirmó su llegada a Buenos Aires para presentarse el 19 de marzo de 2027 e el Movistar Arena. El fenómeno que revolucionó España durante 2026, vendiendo más de 400,000 entradas y agotando fechas en tiempo récord, cruza el Atlántico para reencontrarse con el público argentino en lo que promete ser un viaje repleto de nostalgia y emoción.
Entradas: cuándo comprar, preventa y precios
Las entradas se podrán adquirir de forma exclusiva a través de la web oficial del Movistar Arena. La venta se organizará en dos etapas:
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Preventa Santander: disponible a partir del jueves 6 de agosto a las 16:00 hs. Los clientes podrán acceder a un beneficio de hasta 6 cuotas sin interés abonando con tarjeta de crédito desde la App Santander o a través de MODO.
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Venta general: se habilitará el viernes 7 de agosto a las 16:00 hs con todos los medios de pago disponibles y manteniendo la opción de 6 cuotas sin interés para clientes Santander.
Respecto a los costos, los precios oficiales para las distintas ubicaciones (campo, plateas bajas y plateas altas) se darán a conocer de manera directa en el sitio del Movistar Arena al momento de la apertura de la fila virtual.
Tres décadas de trayectoria y un reencuentro histórico
El verdadero eje de esta nueva etapa de la banda es importante: el reencuentro con Amaia Montero, la voz original de la etapa fundacional del grupo. Nacida en 1996 en Donostia / San Sebastián, La Oreja de Van Gogh se posicionó como la banda española más premiada de su generación, acumulando reconocimientos como el Grammy Latino, cinco Premios Ondas y antológicos pasos por Viña del Mar.
Con su vigencia intacta, recientemente su clásico "Rosas" superó los mil millones de reproducciones ingresando al 1 Billion Club de Spotify, el repertorio repasará himnos generacionales como Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo y 20 de enero. Además, el conjunto sumará composiciones recientes como "Todos estamos bailando la misma canción", presentada a fines de 2025. Un festejo perfecto para celebrar tres décadas de historia compartida.