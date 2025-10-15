Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh tras dieciocho años.

Amaia Montero confirmó su regreso a La Oreja de Van Gogh como vocalista, después de dieciocho años de su salida del grupo de música pop latina. A finales del año pasado se anunció el retiro de Leire Martínez de la banda y desde entonces no se dejó de especular con la vuelta de la cantante original hasta hoy.

A través de un posteo en las cuentas de Montero y de La Oreja de Van Gogh se pudo leer un sentido y extenso texto sobre este esperado paso de la banda que cosechó hits como Rosas, 20 de Enero y Muñeca de Trapo. "Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?", comenzó Amaia en su publicación.

"La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", siguieron los músicos. Y añadieron: "Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable".

Pablo Benegas es uno de los fundadores de La Oreja de Van Gogh y en el comunicado se informa que no será parte de la gira, pero que seguirá en la banda: "Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor".

Amaia Montero.

"Otra estapa en nuestro camino"

Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia de La Oreja de Van Gogh culminaron su publicación con una referencia a la carga emotiva que tiene para ellos volver a encontrarse después de casi dos décadas y emprender otra vez un rumbo musical: "De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino".