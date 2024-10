Llora la música por el adiós de la cantante de La Oreja de Van Gogh: "Difícil"

La Oreja de Van Gogh se queda sin Leire Martínez.

La Oreja de Van Gogh es una de las bandas españolas de pop/rock más relevantes de las últimas dos décadas y hoy es noticia por la salida de la cantante del grupo. Leire Martínez entró a la banda cuando ésta ya era un éxito, en reemplazo de Amaia Montero, y después de 17 años decidió correrse del escenario.

A través de un posteo de redes sociales, los integrantes de la banda contaron que Martínez ya no será parte del grupo y muchos comenzaron a especular con el regreso de la cantante original del grupo. "Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que la trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados", comienza el texto.

"La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", concluye el comunicado oficial de La Oreja de Van Gogh en las redes oficiales de Instagram y Twitter.

Leire Martínez estuvo en la banda casi 17 años.

La palabra de Leire Martínez sobre Amaia Montero

Montero es la cantante original de la banda y una gran cantidad de hits de la misma, por ese motivo muchos de los fans quieren que regrese. En relación a esa realidad, Martínez pronunció en una reciente entrevista con Cara a Cara: "No me gustan las faltas de respeto. Que se diga que Amaia vuelve al grupo no me afecta, lo que no me gusta es que se me ningunee a mí. Lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios de 'ah, pues bien, qué maravilloso que vuelva'. Pero bueno, ¿y yo qué? Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo. Llevo 16 años. Me resulta feo ver que parece que no importa nada. No me merezco eso".

Leire Martínez habló sobre los primeros discos de La Oreja de Van Gogh

"El disco cuando se vende es propiedad del que lo compra y esa persona decide quién quiere que se lo firme. Yo hay determinados discos que no firmo porque no quiero generar malos rollos, pero si el propietario insiste, adelante", comentó Leire en alusión a los discos de LODVG en los que canta Amaia Montero. Y sumó: "No me gusta pronunciarme con temas sobre Amaia porque no me gusta generar fuegos. Todo lo que no es razonable y normal no es agradable, pero intento estar la margen porque no es mi guerra. Yo vengo a trabajar. Hemos ocupado el mismo lugar en un grupo y empatizo con ella muchas veces. Ser la única mujer en un grupo de hombres, al ritmo al que se trabaja, tener que dar la cara en ciertos momentos… La admiro y la respeto profundamente".