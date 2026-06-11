Esta nueva función de TikTok va a cambiar los mensajes privados

La app permitirá realizar llamadas de voz directamente desde los mensajes privados.

TikTok quiere competir todavía más con aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Instagram o Messenger. La red social comenzó a probar una nueva función que permitirá realizar llamadas de voz directamente desde los mensajes privados, sin necesidad de abandonar la aplicación. La característica, que por ahora se encuentra en fase de pruebas y disponible para un grupo reducido de usuarios, apunta a fortalecer la comunicación dentro de la plataforma.

Hasta el momento, TikTok ya permitía enviar mensajes de texto, notas de voz, imágenes, videos y crear chats grupales. Con la incorporación de llamadas de voz, la plataforma busca ofrecer una experiencia más completa y mantener a los usuarios dentro de su ecosistema durante más tiempo, una estrategia que ya siguen otras grandes aplicaciones sociales.

TikTok prueba las llamadas de voz en los mensajes directos

La nueva herramienta apareció en versiones de prueba de la aplicación y agrega un botón de llamada dentro de las conversaciones privadas. Al presionarlo, los usuarios podrán iniciar una comunicación de voz en tiempo real con otro contacto sin salir de TikTok.

Por ahora, la función no está disponible para todos. La compañía está realizando un despliegue limitado con el objetivo de evaluar su funcionamiento antes de una eventual implementación global. Como suele ocurrir con las pruebas de nuevas características, no existe una fecha confirmada para su lanzamiento masivo e incluso podría sufrir modificaciones antes de llegar a la versión definitiva.

La iniciativa representa un paso más en la evolución de TikTok como plataforma social. En los últimos meses, la empresa sumó funciones como el envío de notas de voz, el intercambio de imágenes y la posibilidad de compartir varios archivos multimedia en un mismo chat, acercándose cada vez más a los servicios de mensajería tradicionales.

TikTok ya permitía enviar mensajes de texto, notas de voz, imágenes, videos y crear chats grupales.

Una apuesta para competir con las apps de mensajería

El objetivo de TikTok es claro: que los usuarios no solo consuman videos, sino que también utilicen la aplicación para conversar e interactuar con sus contactos. Las llamadas de voz complementan las herramientas de comunicación que ya ofrece la plataforma y podrían aumentar el tiempo de permanencia dentro de la app.

Sin embargo, la llegada de esta función también vuelve a poner el foco sobre la privacidad. A diferencia de otras aplicaciones de mensajería, TikTok confirmó recientemente que no tiene previsto incorporar cifrado de extremo a extremo en sus mensajes directos, al considerar que mantener acceso a determinadas comunicaciones facilita la protección de los usuarios y la investigación de posibles situaciones de riesgo.