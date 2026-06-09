Ni televisión ni radio: el nuevo fenómeno que eligen los jóvenes para seguir a sus equipos

Durante décadas, el fútbol se vivió en la tribuna, frente al televisor o pegado a la radio. Hoy, millones de fanáticos lo experimentan en un espacio donde cada jugada puede volverse viral en segundos y cada aficionado tiene voz. El 72% de los usuarios de TikTok a nivel global disfruta del contenido deportivo creado por fans —repeticiones, edits y reacciones—, y América Latina lidera el engagement global: los videos deportivos en la región registran un 58% más de vistas por video que en otras partes del mundo.

Los números del último Mundial que explican el cambio

La Copa del Mundo de 2022 fue el primer gran termómetro de este fenómeno. Mientras 5.000 millones de personas siguieron el torneo a nivel global, en TikTok se visualizaron más de 20.000 millones de videos y se publicaron más de 430.000 piezas de contenido desde América Latina. La final reunió a 1.500 millones de espectadores, y 1.600 millones de usuarios disfrutaron de todo el torneo a través de la plataforma.

TikTok no compite con la transmisión tradicional: la complementa. Los fanáticos son un 42% más propensos a ver un partido en vivo después de consumir contenido deportivo en la app. Eso explica por qué la FIFA no vio a TikTok como una amenaza para sus derechos televisivos, sino como un amplificador.

El acuerdo histórico con la FIFA

Por primera vez en su historia, la FIFA designó a TikTok como "Plataforma Preferida" para la cobertura de la Copa del Mundo 2026. El acuerdo incluye acceso exclusivo a zonas restringidas, entrenamientos y conferencias de prensa para un grupo selecto de creadores, transmisión en vivo de fragmentos de partidos para socios oficiales de comunicación y un Centro de Información del Mundial dentro de la app con datos de selecciones, calendarios, stickers y filtros temáticos.

Los dos argentinos con acreditación oficial

Entre los 30 creadores corresponsales elegidos de 12 países y 4 continentes, hay dos argentinos. Ezzequiel (@ezzequielok), conocido por sus entrevistas y desafíos con futbolistas de todo el mundo, y Fede Racchi (@federacchi), referente del contenido emotivo sobre fútbol en formato de video corto. Ambos tendrán acceso a zonas restringidas y cubrirán el torneo desde adentro para la comunidad hispanohablante.

Un fenómeno que también es femenino

El fútbol en TikTok no es solo para hombres jóvenes. El 64% de las mujeres elige TikTok como plataforma de referencia para contenido deportivo, y el 46% de las vistas globales de deporte en la app durante el primer semestre de 2025 provinieron de usuarias. Es el dato que más sorprende y que mejor explica por qué las marcas y las federaciones están invirtiendo tanto en este canal. Para seguir toda la cobertura del Mundial 2026 en TikTok, buscá "Copa Mundial de la FIFA" directamente en la app.