Llegó Instagram Plus a Argentina: las funciones exclusivas por las que ahora vas a tener que pagar

La nueva membresía de Instagram ya se encuentra disponible en el país por USD 1,99 mensuales y se suma a una tendencia creciente entre las grandes tecnológicas, que avanzan en modelos de suscripción para fortalecer la relación directa con sus usuarios. El precio de lanzamiento en Argentina es inferior al global: a nivel internacional, la suscripción cuesta USD 3,99 por mes. Para activarla, hay que ir a Configuración del perfil dentro de la app y buscar la opción Instagram Plus. Entre tanto, la versión gratuita sigue disponible para toda la audiencia tal cual la conocemos.

Las funciones que incluye la suscripción

Meta organiza las funciones en tres ejes: conexión, analítica y personalización.

Conexión con amigos:

Previsualizar historias sin reaccionar: podés ver la historia de alguien y decidir si querés reaccionar o no, sin que aparezca tu nombre en la lista de visitas. Es el modo incógnito para stories que muchos pedían.

podés ver la historia de alguien y decidir si querés reaccionar o no, sin que aparezca tu nombre en la lista de visitas. Es el modo incógnito para stories que muchos pedían. Super corazones: una reacción animada especial para enviar a las historias de tus contactos, diferente de las reacciones estándar disponibles para todos.

Analítica de tus publicaciones:

Ver cuántas veces miraron tus stories: hasta ahora, Instagram mostraba quiénes vieron cada historia, pero no cuántas veces. Instagram Plus agrega ese dato: cuántas reproducciones hizo cada persona.

Personalización y control:

Íconos personalizados de la app: elegís cómo se ve el ícono de Instagram en la pantalla de inicio del celular.

elegís cómo se ve el ícono de Instagram en la pantalla de inicio del celular. Fuentes personalizadas en la bio: cambiás la tipografía del texto de tu perfil.

cambiás la tipografía del texto de tu perfil. Fijar hasta 6 publicaciones: en la versión gratuita se pueden fijar 3. Plus lo duplica a 6.

en la versión gratuita se pueden fijar 3. Plus lo duplica a 6. Stories de 48 horas: las historias duran el doble que en la versión estándar —24 horas— antes de desaparecer.

las historias duran el doble que en la versión estándar —24 horas— antes de desaparecer. Múltiples listas de audiencia: crear más de una lista personalizada para segmentar a quién le mostrás cada historia, más allá de la lista de "Mejores amigos" que ya existe.

crear más de una lista personalizada para segmentar a quién le mostrás cada historia, más allá de la lista de "Mejores amigos" que ya existe. Publicar sin aparecer en el feed: podés subir contenido a tu perfil o a destacados sin que aparezca en el feed de tus seguidores. Solo lo ven quienes visiten tu perfil directamente.

Por qué Argentina tiene precio diferencial

El precio de USD 1,99 no es un error ni una promoción limitada. Meta había probado el modelo en México, Japón y Filipinas a precios de entre 1 y 2,20 dólares antes del lanzamiento global, calibrando el valor según el poder adquisitivo de cada mercado. Argentina entra dentro del segmento de precio más bajo, al igual que otros mercados latinoamericanos y asiáticos.

Lo que viene después

Instagram Plus es el primer lanzamiento oficial de lo que Meta llama su nueva era de suscripciones. Facebook Plus y WhatsApp Plus siguen en camino y se habilitarán en Argentina en las próximas semanas. También está en desarrollo Meta One, una plataforma unificada que reunirá todas las suscripciones de Meta en un solo lugar. El modelo publicitario de Meta no desaparece; simplemente aparece una nueva capa de pago para quien quiera más control. Meta ha invertido entre 125.000 y 145.000 millones de dólares en infraestructura de IA durante 2026, y las suscripciones le dan ingresos recurrentes mensuales no sujetos a los ciclos publicitarios.