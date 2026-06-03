Cambio histórico en WhatsApp: qué funciones pasarán a ser de pago y cuánto van a costar

Fuente: Xataxa Móvil.

Naomi Gleit, jefa de producto de Meta, confirmó el lanzamiento en un video publicado en Instagram. Los planes Plus ofrecen maneras más ricas de expresar y conectar en las apps, y se irán sumando más funciones. La compañía indicó que estas versiones incluirán herramientas potenciadas, funciones exclusivas y futuras actualizaciones enfocadas en mejorar la experiencia del usuario. El despliegue arrancó en los Estados Unidos y se extenderá de forma progresiva.

WhatsApp Plus: USD 2,99 por mes

El plan de mensajería es el más barato de los tres. WhatsApp Plus agrega configuraciones de temas visuales con 18 variantes de color, acceso a paquetes de stickers premium y la opción de fijar hasta 20 conversaciones en la pantalla principal, además de íconos de aplicación alternativos y tonos de llamada exclusivos.

El eje es la personalización visual, no funciones de comunicación. Mensajes, llamadas, videollamadas y cifrado de extremo a extremo siguen siendo completamente gratuitos.

Instagram Plus y Facebook Plus: USD 3,99 por mes cada uno

Los planes de redes sociales apuntan a quienes publican con frecuencia y quieren más datos sobre su audiencia. En Instagram Plus los usuarios podrán extender la disponibilidad de una historia por 24 horas adicionales, ver quién reprodujo una historia más de una vez, y acceder a más controles sobre las listas de audiencia. Facebook Plus tendrá funciones similares, con la posibilidad de destacar un contenido semanal para optimizar el alcance del perfil.

El total de los tres planes juntos ronda los USD 11 mensuales, un costo que Meta parece calibrar como accesible para creadores, emprendedores y usuarios con uso intensivo de las plataformas.

Qué sigue siendo gratis

La aclaración más importante del anuncio es también la más tranquilizadora. Las funciones centrales de las aplicaciones no desaparecen. WhatsApp continuará ofreciendo mensajes y llamadas gratuitas, mientras que Facebook e Instagram mantendrán su uso básico sin pago. Lo que cambia es la apertura de una capa adicional para quienes quieran más control, más opciones de personalización o funciones avanzadas.

El próximo paso: Meta One y la IA de pago

Meta también anticipó lo que viene después de los Plus. La compañía confirmó que comenzará a probar nuevos modelos de pago relacionados con Meta AI, su plataforma de inteligencia artificial. Estas membresías se llamarán Meta One y permitirán utilizar herramientas más avanzadas, solicitudes complejas y mayores capacidades para creadores y empresas. Meta aclaró que Meta AI seguirá contando con una versión gratuita con funciones básicas para todos los usuarios.