WhatsApp sumó una función secreta para ver los partidos del Mundial en vivo

Whatsapp busca facilitar el acceso a información oficial del Mundial.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, WhatsApp lanzó una nueva herramienta pensada para los fanáticos del fútbol. La función, llamada Football Central 2026, permite acceder desde la aplicación a contenido oficial, novedades y actualizaciones vinculadas con la Copa del Mundo, sin necesidad de salir de la plataforma.

La novedad apunta a centralizar la información del torneo dentro de la pestaña de Canales, donde los usuarios podrán seguir las publicaciones de selecciones nacionales y otras fuentes relacionadas con la competencia. De esta manera, WhatsApp busca convertirse en un punto de referencia para quienes quieran mantenerse al tanto de todo lo que ocurra durante el campeonato.

Qué es Football Central 2026 y para qué sirve

La nueva función fue desarrollada para facilitar el acceso a información oficial del Mundial. Según se explicó, el espacio reúne diferentes canales relacionados con el torneo y permite seguir la cobertura de diversas fuentes desde un único lugar dentro de la aplicación.

Además, la herramienta ofrece actualizaciones directas de las selecciones participantes, acercando a los hinchas a sus equipos favoritos. También destaca comunidades y espacios de conversación donde los usuarios pueden encontrar novedades sobre partidos, convocatorias y otros temas vinculados con la competencia.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de Meta para potenciar el uso de los Canales dentro de WhatsApp y aprovechar el enorme interés que genera el fútbol a nivel global.

Cómo acceder a la nueva función de WhatsApp

Football Central 2026 ya comenzó a desplegarse tanto en dispositivos Android como en iPhone. Sin embargo, la actualización se está distribuyendo de manera gradual, por lo que algunos usuarios podrían tardar algunos días más en recibirla.

Football Central 2026, permite acceder desde la aplicación a contenido oficial de la Copa del Mundo.

Quienes aún no encuentren la opción disponible en su celular deberán esperar a que WhatsApp complete la implementación en su región. Como ocurre con otras novedades de la aplicación, la compañía suele habilitar las funciones por etapas para garantizar un funcionamiento estable.

No es la primera vez que WhatsApp se vincula con el mundo del fútbol. Hace poco, Meta anunció una colaboración con el club inglés Arsenal FC para fortalecer la comunicación con los hinchas a través de los Canales. Ahora, con la llegada del Mundial 2026, la plataforma busca ampliar esa experiencia y ofrecer un espacio dedicado exclusivamente al evento deportivo más importante del planeta.