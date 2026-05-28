WhatsApp se "Instagramiza": el nuevo botón obligatorio que vas a ver a partir de ahora en la aplicación

WhatsApp ha dado un nuevo paso en la evolución de su plataforma al incorporar una función inspirada en las populares historias de Instagram. Ahora, los administradores de canales pueden compartir "historias temporales", actualizaciones efímeras que desaparecen después de 24 horas. El movimiento consolida la tendencia de los últimos meses: WhatsApp se parece cada vez más a Instagram, con estados más visibles, reacciones rápidas y ahora formatos efímeros en los canales.

Qué es el Estado de Canal y cómo se ve

La novedad tiene nombre propio dentro de la app. Cuando un canal difunde una historia temporal, esta aparece en la pestaña de actualizaciones, específicamente en la sección de estados. Para evitar confusiones, WhatsApp incorpora la etiqueta "Estado de Canal" en la parte superior del contenido, distinguiendo así las publicaciones de los canales de las historias personales de los contactos.

Solo los seguidores del canal pueden verlos. Únicamente los seguidores del canal tienen acceso a estas historias temporales, lo que garantiza una comunicación dirigida y evita la saturación visual en la bandeja de estados.

Qué puede publicar un administrador

El formato es flexible y admite varios tipos de contenido. Esta nueva funcionalidad permite a los administradores compartir fotografías, videos, textos y diseños que estarán visibles para los seguidores durante un lapso de 24 horas. Es ideal para anuncios urgentes, promociones o novedades que no necesitan quedar registradas de forma permanente en el canal.

Cómo publicar un Estado de Canal: el administrador ingresa al canal, elige la opción "Crear estado", selecciona el formato —foto, video o texto— y lo edita con las herramientas disponibles antes de publicar.

Por qué Meta lo hace ahora

La estrategia de Meta es clara: convertir WhatsApp en una plataforma de contenido, no solo de mensajería. La introducción de las historias temporales en los canales busca incrementar la participación de los usuarios y facilitar la difusión de anuncios, noticias o contenido multimedia que no requiera permanecer de forma permanente en el canal. De este modo la aplicación se posiciona como una plataforma cada vez más versátil y atractiva para creadores, marcas y comunidades.

Y viene con el rediseño de la pantalla principal. El Estado de Canal llega en simultáneo con el cambio de interfaz que ubica todos los estados —personales y de canales— en la parte superior de la bandeja principal de WhatsApp, el mismo movimiento que generó controversia entre usuarios esta semana. El resultado es que los Estados de Canal pasarán a ser uno de los primeros elementos visibles al abrir la app.