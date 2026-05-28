Nelson Castro criticó a Javier Milei.

Nelson Castro criticó este jueves por la mañana al gobierno de Javier Milei, durante el programa que conduce en Radio Rivadavia. Allí hizo hincapié, en un principio, al gesto que tuvo el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, al pedir que la gente lo aplauda. "Siempre la Argentina no deja de sorprender, con este funcionario que pedía que lo aplaudan. No lo aplaudió nadie, por supuesto que no lo aplaudió nadie. Muchos otros piensan lo mismo en el Gobierno, que están para el aplauso", expuso el periodista.

En esa mísma línea, rememoró: "Siempre me acuerdo cuando Macri pierde las PASO y en la conferencia de prensa dijo 'la gente no nos entendió'. Esto genera el poder". "Aprendan por lo menos de la historia", le pidió al Ejecutivo, deslizando "que los aplausos los merecemos nosotros, que tenemos que soportar del diario, y digo nosotros por la gente que la está pasando mal". "Para el Gobierno el aplauso real es el día que se vota. Si te votaron, aplauso, punto y aparte. Pero esto es el poder, el poder enferma", aseguró.

Nelson Castro y su lectura sobre la situación económica

A colación de todo esto, el condutor mencionó: "La situación económica está complicada, no hace falta ser ningún genio para darse cuenta de esto, pero uno se lo debe transmitir al Gobierno, que tiene una reacción de enojo". Sobre esto último, consideró: "Hay cosas que están bien, no todas, y nuestro trabajo es señalarlas".

"Las cosas buenas las decimos una vez que ocurren, después nos toca marcar la realidad, por eso hacemos periodismo y no propaganda política. Es un punto, insisto, común a todos los gobiernos. Todo esto que estamos viviendo, lo más impactante, es que ya lo vivimos", concluyó Nelson Castro.